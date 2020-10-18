Dome ressalta foco de Vitinho após críticas: 'Precisa do carinho da gente'

Crédito: Felipe Patiño/Flamengo

Após a vitória por 5 a 1 sobre o Corinthians, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Dome Torrent foi só elogios à equipe que conquistou 17 dos últimos 21 pontos. Em especial, o treinador avaliou positivamente Vitinho, destacando a postura do atacante que, há duas semanas, precisou se posicionar após ser xingado por um radialista durante um jogo do Flamengo.

- Jogou excelente. Estou muito contente com ele porque não é fácil depois das criticas estar focado. Tentamos ajudar o Vitinho, o Michael, quando o criticam. Eles precisam do carinho da gente, do carinho do time - afirmou Dome Torrent.Outro ponto abordado na entrevista coletiva de Domènec Torrent foi a qualidade do gramado da Neo Química Arena em comparação ao Maracanã.

O treinador mostrou-se otimista quanto ao Maraca, e até agradeceu ao esforço feito pelo clube para melhorar as condições do gramado da casa do Flamengo.