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futebol

Dome ressalta foco de Vitinho após críticas: 'Precisa do carinho da gente'

Treinador do Flamengo falou sobre o atacante, autor de um dos gols da vitória sobre o Corinthians...

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 19:10

LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 19:10
Crédito: Felipe Patiño/Flamengo
Após a vitória por 5 a 1 sobre o Corinthians, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Dome Torrent foi só elogios à equipe que conquistou 17 dos últimos 21 pontos. Em especial, o treinador avaliou positivamente Vitinho, destacando a postura do atacante que, há duas semanas, precisou se posicionar após ser xingado por um radialista durante um jogo do Flamengo.
- Jogou excelente. Estou muito contente com ele porque não é fácil depois das criticas estar focado. Tentamos ajudar o Vitinho, o Michael, quando o criticam. Eles precisam do carinho da gente, do carinho do time - afirmou Dome Torrent.Outro ponto abordado na entrevista coletiva de Domènec Torrent foi a qualidade do gramado da Neo Química Arena em comparação ao Maracanã.
O treinador mostrou-se otimista quanto ao Maraca, e até agradeceu ao esforço feito pelo clube para melhorar as condições do gramado da casa do Flamengo.
- É muito importante (para o time), mas o Maracanã está melhorando e vai melhorar. Quando você tem um time que quer jogar bola rasteira, rápida, o gramado é muito importante. O gramado também precisa de tempo. Não vai trocar e em dois dias vai estar pronto - comentou o comandante do Flamengo.

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