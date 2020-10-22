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Dome realça 'felicidade' dos jogadores e suaviza peso do duelo contra o Inter: 'Não vai acabar o Brasileiro'

Técnico catalão poupou diversos jogadores em vitória contra o Junior, visando o duelo de líderes deste domingo, contra o Internacional, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 00:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2020 às 00:26
Crédito: AFP
O Flamengo cumpriu a sua missão de encerrar a fase de grupos da Libertadores como líder do Grupo A. Jogando por um empate, o time de Domènec Torrent venceu o Junior Barranquilla por 3 a 1, nesta quarta, no Maracanã. E o treinador destacou a adaptação e maior compreensão quanto ao futebol brasileiro, realçando ainda que os atletas "estão felizes em campo".
- Depois de três meses, estamos melhores, compreendemos melhor o Brasileiro, as dificuldades de jogar a cada dois, três dias. Agora estamos mais confortáveis com o elenco, e eles conosco. Compreendem melhor. Não é fácil mudar quando ganharam quase tudo. Disse que precisávamos de tempo, principalmente sendo estrangeiro. Treinamos muito poucos dias, mas estamos felizes porque o time está evoluindo, melhorando. Estão felizes em campo.
- Já tinha experiência em mata-mata. É importante não sofrer gol. Hoje sofremos. Só não estamos felizes com isso. Vamos trabalhar muito duro, sei a importância de não levar gol em competições assim - completou Torrent. SEQUÊNCIA VAI TER ARRASCA? E RODRIGO CAIO?
Dome ainda completou a respeito da dura sequência de partidas em outubro (ao todo, são nove jogos no mês):
- Temos que celebrar e já treinar amanhã. Serão partidas difíceis, contra os primeiros colocados (Inter, São Paulo e Atlético-MG). Ainda tem a Copa (do Brasil) contra o Athletico (dia 28, em Curitiba). Vamos pensar partida a partida. O mais importante é o próximo, o Internacional. Vamos tentar montar o melhor time possível - salientou, emendando sobre as condições físicas de Arrascaeta e Rodrigo Caio, ainda dúvidas para o confronto em Porto Alegre, neste domingo:
- Ainda não tenho certeza. Temos que falar com a equipe médica do Flamengo. O Arrasca está mais perto do que o Rodrigo.
Agora, o Fla, que encerrou esta fase com 15 pontos e aguarda o chaveamento das oitavas, volta os holofotes para o Brasileiro. O próximo duelo será contra o Internacional, às 18h15 deste domingo, no Beira-Rio, pela 18ª rodada. Estará em jogo a liderança - por isso, hoje, Dome escalou um time alternativo.
- Quando digo que é passo a passo, o mais importante é o Internacional. Mas não acabará o campeonato, nem se ganharmos nem se perdemos. São três pontos importantes, porque estamos empatados na classificação. Mas não vai acabar o Brasileiro. Não estamos nem na metade - finalizou o catalão.

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