Dome realça 'felicidade' dos jogadores e suaviza peso do duelo contra o Inter: 'Não vai acabar o Brasileiro'

Crédito: AFP

O Flamengo cumpriu a sua missão de encerrar a fase de grupos da Libertadores como líder do Grupo A. Jogando por um empate, o time de Domènec Torrent venceu o Junior Barranquilla por 3 a 1, nesta quarta, no Maracanã. E o treinador destacou a adaptação e maior compreensão quanto ao futebol brasileiro, realçando ainda que os atletas "estão felizes em campo".

- Depois de três meses, estamos melhores, compreendemos melhor o Brasileiro, as dificuldades de jogar a cada dois, três dias. Agora estamos mais confortáveis com o elenco, e eles conosco. Compreendem melhor. Não é fácil mudar quando ganharam quase tudo. Disse que precisávamos de tempo, principalmente sendo estrangeiro. Treinamos muito poucos dias, mas estamos felizes porque o time está evoluindo, melhorando. Estão felizes em campo.

- Já tinha experiência em mata-mata. É importante não sofrer gol. Hoje sofremos. Só não estamos felizes com isso. Vamos trabalhar muito duro, sei a importância de não levar gol em competições assim - completou Torrent. SEQUÊNCIA VAI TER ARRASCA? E RODRIGO CAIO?

Dome ainda completou a respeito da dura sequência de partidas em outubro (ao todo, são nove jogos no mês):

- Temos que celebrar e já treinar amanhã. Serão partidas difíceis, contra os primeiros colocados (Inter, São Paulo e Atlético-MG). Ainda tem a Copa (do Brasil) contra o Athletico (dia 28, em Curitiba). Vamos pensar partida a partida. O mais importante é o próximo, o Internacional. Vamos tentar montar o melhor time possível - salientou, emendando sobre as condições físicas de Arrascaeta e Rodrigo Caio, ainda dúvidas para o confronto em Porto Alegre, neste domingo:

- Ainda não tenho certeza. Temos que falar com a equipe médica do Flamengo. O Arrasca está mais perto do que o Rodrigo.

Agora, o Fla, que encerrou esta fase com 15 pontos e aguarda o chaveamento das oitavas, volta os holofotes para o Brasileiro. O próximo duelo será contra o Internacional, às 18h15 deste domingo, no Beira-Rio, pela 18ª rodada. Estará em jogo a liderança - por isso, hoje, Dome escalou um time alternativo.