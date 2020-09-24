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futebol

Dome publica vídeo de discurso motivacional antes de vitória: 'Quanto mais f…, mais fortes'

Técnico do Flamengo publicou fala no vestiário em Guayaquil que serviu para mexer com os brios do elenco, antes do triunfo diante do Barcelona-EQU, pela Libertadores
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Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 17:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 17:20
Crédito: Reprodução / FlaTV
O Flamengo convive com um surto de Covid-19 entre jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes e até do departamento médico. Mas, quando o cenário ainda não possuía mais de 20 casos positivos, o clube entrou em campo e derrotou o Barcelona-EQU por 2 a 1, pela quarta rodada da Libertadores. E, nesta quinta, Domènec Torrent compartilhou um vídeo em que parte de seu discurso motivacional antes do jogo em Guayaquil foi registrado.
Além de exaltar o elenco, explorou as adversidades encontradas desde o início na estadia no Equador para mexer com os brios dos jogadores no vestiário.
- Temos um elenco maravilhoso, um time maravilhoso no campo. Quanto mais f…, mais fortes, quanto mais f… mais junto, e vamos mostrar a todos que o Flamengo nunca desiste. Cabe destacar que, na última quarta-feira, Dome foi diagnosticado com o novo coronavírus. De quarentena, o catalão passou a dar orientações aos auxiliares Jordi Guerrero e Jordi Gris, que aplicam o treino desta tarde, no Ninho do Urubu, repleto de garotos das categoria de base.
O próximo compromisso do Flamengo é neste domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque e pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro já pediu o adiamento da partida junto à CBF, alegando possíveis novos riscos de contaminação. Ao todo, são 16 desfalques por conta da Covid-19. A aguardar os próximos capítulos, tendo em vista que o Verdão não deseja que o duelo seja postergado.
Assista ao vídeo completo dos bastidores:

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