Dome não repete dupla de zaga há 9 jogos, e Flamengo encara o Athletico-PR por vaga com o setor pressionado

Não é novidade que o Flamengo tem sofrido para consolidar o sistema defensivo após a saída de Pablo Marí, sobretudo por Gustavo Henrique e Léo Pereira, contratados no início do ano, ainda não renderem o esperado. E, no último jogo, a fragilidade do setor foi escancarada, após goleada sofrida por 4 a 1, contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Brasileiro. E as constantes mudanças na zaga, seja por desgaste, lesão ou até convocação à Seleção, podem explicar os números alarmantes. Não há repetição da dupla de zaga há nove jogos, e, para o duelo desta quarta contra o Athletico, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Domènec Torrent pode promover nova mudança.A última vez em que o treinador repetiu a formação da zaga, ou seja, em jogos consecutivos, foi para os confrontos diante de Independiente Del Valle (em vitória por 4 a 0 e pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores) e Athletico-PR (em vitória por 3 a 1 e pela 13ª rodada do Brasileirão). Nas ocasiões, Gabriel Noga e Natan, ambos crias do Ninho do Urubu, foram titulares, dias 30 de setembro e 4 de outubro, respectivamente.
Após o último jogo, aliás, Domènec Torrent não se mostrou propenso a debater as falhas do sistema defensivo e se mostrou impaciente.
No Brasileiro, o Flamengo encerrou o primeiro turno com a defesa mais vazada dentre os clubes do G6 e pior que três clubes do Z4 (Red Bull Bragantino, Athletico-PR e Coritiba).
Na luta pelo equilíbrio da equipe, seja dando um novo voto de confiança a Gustavo Henrique-Natan ou alterando novamente o miolo de zaga, Dome precisa levantar o ânimo do grupo já para o jogo desta quarta-feira, que será uma decisão O duelo da vez é contra o Athletico-PR, às 21h30, e valerá pela volta das oitavas da Copa do Brasil, no Maracanã. Na ida, o Flamengo venceu por 1 a 0 e, por isso, joga por um empate.
TODAS AS DUPLAS UTILIZADAS
Flamengo 0 x 1 Atlético-MG (Brasileiro) - Rodrigo Caio e Léo PereiraAtlético-GO 3 x 0 Flamengo (Brasileiro) - Léo Pereira e Gustavo Henrique Coritiba 0 x 1 Flamengo (Brasileiro) - Rodrigo Caio e Léo PereiraFlamengo 1 x 1 Grêmio (Brasileiro) - Rodrigo Caio e Léo PereiraFlamengo 1 x 1 Botafogo (Brasileiro) - Rodrigo Caio e Léo PereiraSantos 0 x 1 Flamengo (Brasileiro) - Rodrigo Caio e Gustavo HenriqueBahia 3 x 5 Flamengo (Brasileiro) - Rodrigo Caio e Léo PereiraFlamengo 2 x 1 Fortaleza (Brasileiro) - Rodrigo Caio e Gustavo HenriqueFluminense 1 x 2 Flamengo (Brasileiro) - Rodrigo Caio e Gustavo HenriqueCeará 2 x 0 Flamengo (Brasileiro) - Léo Pereira e Gustavo HenriqueDel Valle 5 x 0 Flamengo (Libertadores) - Rodrigo Caio e Léo PereiraBarcelona 1 x 2 Flamengo (Libertadores) - Rodrigo Caio e Léo PereiraPalmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileiro) - Natan e OtávioFlamengo 4 x 0 Del Valle (Libertadores) - Natan e NogaFlamengo 3 x 1 Athletico-PR (Brasileiro) - Natan e NogaFlamengo 3 x 0 Sport (Brasileiro) - Natan e Gustavo HenriqueVasco 1 x 2 Flamengo (Brasileiro) - Léo Pereira e Gustavo HenriqueFlamengo 2 x 1 Goiás (Brasileiro) - Natan e Gustavo HenriqueFlamengo 1 x 1 Red Bull Bragantino (Brasileiro) - Léo Pereira e ThulerCorinthians 1 x 5 Flamengo (Brasileiro) - Natan e Gustavo HenriqueFlamengo 3 x 1 Junior Barranquilla (Libertadores) - Léo Pereira e ThulerInternacional 2 x 2 Flamengo (Brasileiro) - Natan e Gustavo HenriqueAthletico-PR 0 x 1 Flamengo (Copa do Brasil) - Noga e Léo PereiraFlamengo 1 x 4 São Paulo (Brasileiro) - Natan e Gustavo Henrique
AS DUPLAS MAIS UTILIZADAS
Rodrigo Caio e Léo Pereira - 7 jogos Natan e Gustavo Henrique - 5 jogos Gustavo Henrique e Léo Pereira - 3 jogosRodrigo Caio e Gustavo Henrique - 3 jogosNoga e Natan - 2 jogos Thuler e Léo Pereira - 2 jogos Natan e Otávio - 1 jogoNoga e Léo Pereira - 1 jogo