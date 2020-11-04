Dome não repete dupla de zaga há 9 jogos, e Flamengo encara o Athletico-PR por vaga com o setor pressionado

Não é novidade que o Flamengo tem sofrido para consolidar o sistema defensivo após a saída de Pablo Marí, sobretudo por Gustavo Henrique e Léo Pereira, contratados no início do ano, ainda não renderem o esperado. E, no último jogo, a fragilidade do setor foi escancarada, após goleada sofrida por 4 a 1, contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Brasileiro. E as constantes mudanças na zaga, seja por desgaste, lesão ou até convocação à Seleção, podem explicar os números alarmantes. Não há repetição da dupla de zaga há nove jogos, e, para o duelo desta quarta contra o Athletico, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Domènec Torrent pode promover nova mudança.A última vez em que o treinador repetiu a formação da zaga, ou seja, em jogos consecutivos, foi para os confrontos diante de Independiente Del Valle (em vitória por 4 a 0 e pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores) e Athletico-PR (em vitória por 3 a 1 e pela 13ª rodada do Brasileirão). Nas ocasiões, Gabriel Noga e Natan, ambos crias do Ninho do Urubu, foram titulares, dias 30 de setembro e 4 de outubro, respectivamente.