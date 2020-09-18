Dome lamenta 'desastre', mas já projeta sequência do Flamengo na Libertadores: 'São três pontos'

Crédito: (Reprodução / DUgout

Após estrear na Copa Libertadores com uma derrota por 5 a 0 nesta quinta, o técnico Domènec Torrent comentou a atuação e procurou dar explicações ao torcedor que assistiu a atuação apática do Flamengo diante do Independiente Del Valle, no Estádio Casa Blanca, em Quito. Além de pedir desculpas, o espanhol falou sobre a estratégia da equipe e a pressão sofrida pelo resultado.

- Jogamos mais ordenados no primeiro tempo, por isso só marcaram um gol. Tivemos algumas chances nos contra-ataques. Na segunda parte tentamos marcar mais em cima, mas eles jogam muito bem quando têm espaços. É uma derrota muito dolorida, mas são três pontos. Temos que pedir desculpas aos torcedores. Eles marcaram dois, três golaços - afirmou Dome, antes de seguir:

- Sei que esse é o pior resultado do Flamengo. Agora o jogo já passou, temos que tentar ganhar o próximo jogo. É um desastre, mas são três pontos, vamos tentar nos recuperar para o próximo - projetou o treinador do Rubro-Negro.

Questionado se se sente pressionado ou ameaçado no cargo, Dome afirmou:

- Eu não sei. Estou focado em trabalhar, os jogadores também. Se você quer falar disso, tem que falar com outras pessoas, não comigo - finalizou o técnico.Confira outras respostas de Domènec Torrent:

Atuação do FlamengoNão tenho queixa sobre os jogadores. Querem ganhar. Correram muito, estão muito cansados. Mas eu sei que quando perde de 5 a 0 não tem desculpa. Foram melhores, é um bom time.