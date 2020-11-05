Dome desabafa sobre comparações com Jesus: 'Não vim para competir com ele. Não tem sentido isso'

Jorge Jesus deixou o Flamengo em julho, mas a sua trajetória vitoriosa segue servindo de instrumento para comparações com o trabalho de Domènec Torrent, o seu substituto. E na última quarta-feira, logo após a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, conquistada com outra vitória sobre o Athletico-PR (4 a 2 no agregado), o catalão desabafou acerca do tema.

Dome realçou que "não têm sentido" as comparações, além de sublinhar que não chegou ao Flamengo para rivalizar com Jesus, que acertou com o Benfica depois de pouco mais de um ano pelo clube da Gávea - e dos títulos do Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana e Carioca.

- Deixa eu falar uma coisa que já quero há um tempo: o trabalho de Jorge (Jesus) foi excelente, mas o Dome não está aqui para competir com o Jorge. Tem que respeitá-lo e agradecê-lo muito. Estou competindo com o adversário, não com o Jorge. Estou aqui porque ele decidiu, legalmente, trabalhar em outro país. Não tenho nenhum problema quando me falam dele. Mas se vocês estão sempre comparando com o Jorge, vocês vão comparar também o próximo técnico depois do Dome. Não tem sentido isso - salientou, argumentando ainda:

- Contrataram o Dome, podiam contratar outro técnico. As comparações são pois ele ganhou tudo, fez um trabalho maravilhoso, mas a gestão tem de continuar. Aceitei o Flamengo porque quero ganhar títulos, e achei que podia ajudar o time. O técnico nunca vence, ganham os jogadores. O futebol é dos jogadores, não dos técnicos. Estou muito feliz em trabalhar aqui. Se falam do Jorge, aceito, mas não somos os mesmos.

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