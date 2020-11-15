Dois zagueiros do Flamengo estarão suspensos contra o Coritiba, pelo Brasileirão

Após o empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, pelo Brasileirão, o Flamengo volta as atenções para a decisão contra o São Paulo, na quarta, por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Contudo, mais adiante, o técnico Rogério Ceni já sabe que não contará com Gustavo Henrique e Natan na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que os zagueiros receberam cartões amarelos neste sábado e cumprirão suspensões automáticas contra o Coritiba, no Maracanã.
Se não vence há quatro rodadas no Brasileirão e caiu para o quarto lugar da tabela, o Flamengo também vive situação delicada na Copa do Brasil: perdeu por 1 a 0 no Rio de Janeiro, e agora precisa vencer no Morumbi para, ao menos, forçar a decisão por pênaltis diante da equipe do treinador Fernando Diniz.
