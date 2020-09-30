Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dois nomes reforçam delegação da Chapecoense para enfrentar o Brasil de Pelotas

Equipe sequer voltou para Santa Catarina depois do jogo diante do Paraná em Curitiba, seguindo diretamente rumo ao compromisso do próximo sábado (3)...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 16:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 16:42
Crédito: Márcio Cunha/ACF
Na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense poderá incrementar as suas opções diante do Brasil de Pelotas com dois nomes que não estavam na lista de relacionados para o embate onde a Chape empatou em 1 a 1 com o Paraná.
Segundo informação divulgada pelo próprio clube, os meio-campistas Willian Oliveira e Foguinho irão integrar a delegação da equipe já na cidade de Porto Alegre.
Por uma questão de logística, o plantel não retornou para Chapecó após o compromisso na capital paranaense, aguardando para viajar primeiramente até a capital do Rio Grande do Sul e, posteriormente, até o extremo sul do estado para atuar no estádio Bento Freitas no próximo sábado (3) às 16h30 (horário de Brasília).
Nesse momento, a equipe catarinense está na quarta posição com 19 pontos ganhos, seis atrás do líder Cuiabá (porém com duas partidas a menos).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados