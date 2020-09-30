Dois nomes reforçam delegação da Chapecoense para enfrentar o Brasil de Pelotas

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense poderá incrementar as suas opções diante do Brasil de Pelotas com dois nomes que não estavam na lista de relacionados para o embate onde a Chape empatou em 1 a 1 com o Paraná.

Segundo informação divulgada pelo próprio clube, os meio-campistas Willian Oliveira e Foguinho irão integrar a delegação da equipe já na cidade de Porto Alegre.

Por uma questão de logística, o plantel não retornou para Chapecó após o compromisso na capital paranaense, aguardando para viajar primeiramente até a capital do Rio Grande do Sul e, posteriormente, até o extremo sul do estado para atuar no estádio Bento Freitas no próximo sábado (3) às 16h30 (horário de Brasília).