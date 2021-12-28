Dois nomes do Bragantino avaliam disputa da Copa SP

A disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior para o Bragantino começa no próximo dia 4 de janeiro, frente ao Jaguariúna, na cidade homônima do interior paulista. E, por isso, alguns jogadores fizeram uma avaliação de suas expectativas para a competição de base que inaugura o calendário nacional de futebol em 2022.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa visão do arqueiro Jorge Ramos em palavras publicadas no site oficial do Massa Bruta, o fato do plantel ser mais jovem (média de apenas 17 anos) não influenciará negativamente em muito pelo fato da equipe vir de bons desempenhos no Paulistão de base. Além disso, ele também entende que o potencial de visibilidade trazido pelo torneio também é ponto de extrema motivação ao plantel.

- A nossa expectativa é muito boa! Temos bons resultados nos trabalhos e o grupo está se dedicando dia após dia nos treinamentos. Progredimos muito desde o término do Campeonato Paulista. A Copinha será muito importante para nós. Creio que vai ser um divisor de águas para muitos aqui. Além disso, é uma das oportunidades mais importantes que teremos, pois a vitrine é muito boa - detalhou.

Já na visão do atacante Bruninho, nome que estreou como profissional em 2021 com cinco partidas e um gol marcado, a linha de raciocínio também foi de aumentar o grau de responsabilidade bem como uma oportunidade de crescimento de carreira:

- Vou encarar a competição como se fosse minha última Copinha. Darei a minha vida. Acredito que isso vai me ajudar bastante para a temporada de 2022. Vai colaborar para eu ter mais responsabilidade. Crescerei como atleta e como pessoa.

Além do Jaguariúna, o Braga terá na primeira fase como adversários no Grupo 19 o ABC e também o Fluminense-PI.