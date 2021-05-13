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Dois membros do Conselho Fiscal do Santos pedem afastamento

Membros alegaram motivos pessoas, mas há rumores no clube de que foram ameaçados após o parecer do CF pedir a reprovação das contas do clube em 2020...
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Publicado em 

13 mai 2021 às 12:06

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 12:06

Crédito: Divulgação/SantosFC
Dois dos cinco membros do Conselho Fiscal do Santos, Norberto Gonçalves e Daniel Brant, pediram afastamento do cargo no último mês com alegações de problemas de saúde e incompatibilidade de agenda.Norberto solicitou o afastamento no dia nove de abril e não participou da relatoria do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas de 2020. Já Daniel pediu afastamento nesta quarta-feira.
Nos bastidores do clube há rumores de que ambos foram ameaçados após a divulgação do relatório sobre a gestão de 2020, que apontou diversas irregularidades no clube. As contas de 2020 foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo em reunião realizada no dia 19 de abril.- Estes foram os motivos aparentados por eles e respeito. O que posso falar é que nós, os membros remanescentes, estamos firmes e fortes. Não cedemos à pressões - afirmou José Eduardo de Abreu Lopes, presidente do Conselho Fiscal.
Novos membros serão escolhidos, em breve, por Celso Janete, presidente do Conselho Deliberativo.

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