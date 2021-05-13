Dois membros do Conselho Fiscal do Santos pedem afastamento

Dois dos cinco membros do Conselho Fiscal do Santos, Norberto Gonçalves e Daniel Brant, pediram afastamento do cargo no último mês com alegações de problemas de saúde e incompatibilidade de agenda.Norberto solicitou o afastamento no dia nove de abril e não participou da relatoria do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas de 2020. Já Daniel pediu afastamento nesta quarta-feira.

Nos bastidores do clube há rumores de que ambos foram ameaçados após a divulgação do relatório sobre a gestão de 2020, que apontou diversas irregularidades no clube. As contas de 2020 foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo em reunião realizada no dia 19 de abril.- Estes foram os motivos aparentados por eles e respeito. O que posso falar é que nós, os membros remanescentes, estamos firmes e fortes. Não cedemos à pressões - afirmou José Eduardo de Abreu Lopes, presidente do Conselho Fiscal.