Dois jogadores formados no Athletico podem ir para o Sport

O portal 'Goal' publicou informação apontando o interesse do Sport na contratação via empréstimo de dois atacantes formados nas categorias de base do Athletico-PR: Jader e Reinaldo.>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Ambos possuem experência na equipe principal paranaense, porém o primeiro dos citados com maior aproveitamento no Furacão. No caso do segundo, ele passou na última temporada por empréstimo no CSA onde participou de 24 partidas e marcou um gol.

Até mesmo pelo caráter de menor aproveitamento, o empréstimo de Reinaldo para o clube da Ilha do Retiro é visto como mais possível, podendo proporcionar a segunda temporada seguida do jogador de 20 anos de idade disputando a Série B do Campeonato Brasileiro.

Já na situação envolvendo Jader, o atleta é visto pela diretoria do Athletico como um nome de importante valorização no mercado de transferências. Ao ponto, inclusive, do Barcelona ter sido apontado no último mês de novembro como clube interessado nos serviços do avante de somente 18 anos de idade que fez 18 jogos em 2021 entre os profissionais.