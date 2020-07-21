Dois Garotos do Ninho devem deixar o Flamengo rumo a Portugal

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O foco do Flamengo em relação a chegadas é por um novo treinador, mas a diretoria rubro-negra tem visto jogadores do elenco principal de partida. Depois de Orlando Berrío partir para os Emirados Árabes Unidos e Piris da Motta estar perto de sair (rumo ao Braga-POR), outros nomes que estão a caminho do "adeus" são o de Matheus Dantas e Lucas Silva. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande, do jornal "O Dia".

O Farense já enviou uma documentação ao Flamengo para que o zagueiro assine por três anos. Já o atacante pode rumar ao Paços de Ferreira, com contrato pelo mesmo período. Ambos os clubes estão na elite de Portugal - sendo que o Farense garantiu a vaga nesta temporada.

A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande, do jornal "O Dia".

Já com a proposta em mãos, após conversas de aproximadamente um mês, o Flamengo está perto de liberar Dantas, ficando ainda com 40% dos direitos econômicos do defensor de 21 anos, visando uma futura negociação.