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Dois Garotos do Ninho devem deixar o Flamengo rumo a Portugal

Matheus Dantas e Lucas Silva têm propostas para deixar o Rubro-Negro, que tende a aceitar as ofertas de Farense e Paços de Ferreira, respectivamente...

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 20:45

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 20:45
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O foco do Flamengo em relação a chegadas é por um novo treinador, mas a diretoria rubro-negra tem visto jogadores do elenco principal de partida. Depois de Orlando Berrío partir para os Emirados Árabes Unidos e Piris da Motta estar perto de sair (rumo ao Braga-POR), outros nomes que estão a caminho do "adeus" são o de Matheus Dantas e Lucas Silva. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande, do jornal "O Dia".
O Farense já enviou uma documentação ao Flamengo para que o zagueiro assine por três anos. Já o atacante pode rumar ao Paços de Ferreira, com contrato pelo mesmo período. Ambos os clubes estão na elite de Portugal - sendo que o Farense garantiu a vaga nesta temporada.
A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande, do jornal "O Dia".
Já com a proposta em mãos, após conversas de aproximadamente um mês, o Flamengo está perto de liberar Dantas, ficando ainda com 40% dos direitos econômicos do defensor de 21 anos, visando uma futura negociação.
Quanto a Lucas Silva, de 22 anos, o Paços de Ferreira é visto com bons olhos pelo estafe do atacante desde o início das negociações. O seu contrato com o Flamengo também vai até dezembro de 2020. São 22 jogos e dois gols pelo clube, ao todo.

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