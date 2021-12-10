Dois dirigentes do Bahia deixam o cargo

Um dia após a confirmação do rebaixamento do Bahia para a Série B do Campeonato Brasileiro, o clube já trabalha nos bastidores com o processo de reformulação na área diretiva onde o Executivo e o Gerente de Futebol deixaram seus respectivos cargos. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSInformando que a decisão ocorreu "em comum acordo", o Esquadrão emitiu nota para comunicar a saída de Lucas Drubscky e Júnior Chávare.

Em uma longa carta escrita por Chávare, o agora ex-gerente do tricolor agradeceu a oportunidade de trabalhar no clube onde, apesar de relembrar a conquista da Copa do Nordeste, frisou em um trecho do conteúdo o sentimento de tristeza com o rebaixamento no Brasileirão:

- Ao aceitar o desafio de representar a pesada camisa tricolor, sempre estive ciente da responsabilidade. Contribuir com o Departamento de Futebol do Bahia exige entrega total e irrestrita, e foi assim que encarei todos os dias de trabalho até aqui. Apesar de ser muito grato por todos os momentos vividos no Tricolor de Aço, inclusive com a conquista de uma Copa do Nordeste, é impossível não carregar a tristeza de não termos mantido este gigante do futebol brasileiro na Série A. O Bahia é uma potência e merece estar no topo. Sempre.

Desta forma, a única figura mais longeva que permanece na estrutura administrativa do Bahia sob a gestão do presidente Guilherme Bellintani é Renê Marques, atual Coordenador de Futebol. Não há maiores informações se o cartola seguirá ou não na função.