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Dois clubes europeus se juntam ao RB Leipzig no interesse por Claudinho

Além da filial alemã das equipes suportadas pela Red Bull, Ajax e Roma entraram nas tratativas para contratar um dos destaques do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 07:32

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 07:32

Crédito: Atacante tem 19 gols marcados até aqui na temporada (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O nome do meia-atacante Claudinho, grande figura técnica na campanha de recuperação feita pelo Bragantino principalmente no segundo turno do Brasileirão, tem atraído cada vez mais o interesse de clubes europeus.>O que está em disputa na última rodada do Brasileirão?Segundo informação publicada no portal 'UOL', os alemães do RB Leipzig parece não estar mais "absoluto" nas tratativas como em outro momento do mercado já que Ajax e Roma surgiram com interesse na contratação do jogador de 24 anos de idade. Sendo que, no caso do clube holandês, as conversas tem se tornado mais intensas.
Apesar do surgimento da concorrência, a apuração também dá conta de que o clube que disputa a Bundesliga segue como o mais avançado para adquirir os direitos de um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro ao lado de Marinho (Santos), Luciano (São Paulo e Thiago Galhardo (Internacional) com 17 gols marcados.
Dentro dos planos financeiros estabelecidos pela administração do Massa Bruta, existe até mesmo um modelo de negócio que foi estabelecido como o ideal: negociá-lo pela quantia de 15 milhões de euros (valor cotado na atualidade em mais de R$ 100 milhões) e reter ainda 25% dos direitos econômicos pensando em uma futura negociação valorizada para outro clube.

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