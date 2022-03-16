Dois anos depois, a torcida do Vasco volta ao Maracanã; última vez do time foi em vitória sobre o Flamengo

São tempos duros para a torcida do Vasco. Apesar da esperança num futuro melhor com a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, o presente é de vacas magras. Então a esperança se inspira, muitas vezes, no passado. E quando o passado não é tão distante, melhor.Faz dois anos que a torcida vascaína não pisa no Maracanã. Mais exatamente no dia 5 de março de 2020. Era o Vasco, então comandado por Abel Braga, que vencia o ABC, pela Copa do Brasil, e avançava à terceira fase. Quase 32 mil pessoas estavam no Maior do Mundo. Bateu saudade?

Se o time não encantava, a festa daquele dia certamente não sai da cabeça de quem esteve no estádio. A pandemia de Covid-19 chegava ao Brasil, ao futebol brasileiro e, dez dias depois, o Cruz-Maltino entraria em campo, já sem torcida, pela última vez antes da paralisação do futebol brasileiro.

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O tempo passou, o time já pisou no Maracanã outras vezes desde então e, pela última vez, há 11 meses. Exatamente contra o rival desta quarta-feira. O Cruz-Maltino venceu o Flamengo por 3 a 1, na que foi, provavelmente, a atuação mais impressionantemente positiva da equipe no ano passado.

Esta noite, time e torcida vão se reencontrar no palco da última vitória sobre o maior rival. O que ambos esperam é sinergia para derrotar o Rubro-Negro mais uma vez.