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Dois anos depois, a torcida do Vasco volta ao Maracanã; última vez do time foi em vitória sobre o Flamengo

Em março de 2020, quase 32 mil cruz-maltinos estavam no Maior do Mundo na vitória sobre o ABC. Sem a torcida, o time, no mesmo local, venceu o Rubro Negro há 11 meses...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 07:30

Publicado em 16 de Março de 2022 às 07:30

São tempos duros para a torcida do Vasco. Apesar da esperança num futuro melhor com a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, o presente é de vacas magras. Então a esperança se inspira, muitas vezes, no passado. E quando o passado não é tão distante, melhor.Faz dois anos que a torcida vascaína não pisa no Maracanã. Mais exatamente no dia 5 de março de 2020. Era o Vasco, então comandado por Abel Braga, que vencia o ABC, pela Copa do Brasil, e avançava à terceira fase. Quase 32 mil pessoas estavam no Maior do Mundo. Bateu saudade?
Se o time não encantava, a festa daquele dia certamente não sai da cabeça de quem esteve no estádio. A pandemia de Covid-19 chegava ao Brasil, ao futebol brasileiro e, dez dias depois, o Cruz-Maltino entraria em campo, já sem torcida, pela última vez antes da paralisação do futebol brasileiro.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O tempo passou, o time já pisou no Maracanã outras vezes desde então e, pela última vez, há 11 meses. Exatamente contra o rival desta quarta-feira. O Cruz-Maltino venceu o Flamengo por 3 a 1, na que foi, provavelmente, a atuação mais impressionantemente positiva da equipe no ano passado.
Esta noite, time e torcida vão se reencontrar no palco da última vitória sobre o maior rival. O que ambos esperam é sinergia para derrotar o Rubro-Negro mais uma vez.
Crédito: CanoeMarronyeramdoisdestaquesdoVasconoiníciode2020(JoãoCarlosGomes/MyPhotoPress/Lancepress!

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