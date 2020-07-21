Dodi ganha espaço no Fluminense e fala de renovação: 'Que dê tudo certo'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Titular e um dos destaques do Fluminense nas finais do Campeonato Carioca, o volante Dodi é de poucas palavras fora dos gramados. Durante a entrevista coletiva desta terça-feira, realizada através de videoconferência, o jogador de 24 anos ressaltou o apreço por Odair Hellmann, a vontade da equipe de fazer um bom Brasileirão e a negociação pela renovação de contrato com o Tricolor. O atual vínculo é apenas até o fim deste ano.

- Para mim, é um prazer enorme estar vestindo a camisa de um grande clube. Estou muito feliz aqui. E espero honrar o meu contrato da melhor forma. E é um lugar que estou muito feliz. Meus empresários estão negociando com o Fluminense. É um lugar onde me sinto muito à vontade, me sinto muito feliz e espero que dê tudo certo. Como eu falei, é um lugar que eu me sinto muito bem. Tomara que dê certo - disse o volante, celebrando ainda os 118 anos do Flu.Dodi chegou ao Fluminense em abril de 2018 e não era considerado um dos titulares da equipe. Nos últimos quatro jogos, porém, ele conquistou a vaga e ganhou a confiança de Odair. O volante defendeu o treinador das críticas e o exaltou.

- O Odair pode contar comigo. Vou me preparar para usufruir das oportunidades da melhor forma quando elas aparecerem. As críticas ao professor acho que são mais por a gente não ter sido campeão. Mas estou muito orgulhoso pelo trabalho que a equipe fez. E tenho certeza que a gente vai melhorar ainda mais para chegar no Brasileiro em alto nível. O Papito é um excelente treinador, dá confiança para o grupo, está fazendo um grande trabalho. Só tem a agregar aqui no Fluminense, assim como todo mundo quer ajudar - elogiou.

- O professor tem me dado muita confiança. Desde a pré-temporada conversou comigo, falou que ia me ajudar. Estou muito feliz com o que ele vem fazendo, com o trabalho em geral. Só quero ajudar, ajudar a ele também por ter essa confiança em mim, e trabalhar para retribuir da melhor forma, porque é o Fluminense quem ganha - completou.