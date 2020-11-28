Documentário sobre o bicampeonato do Flamengo na Libertadores é eleito o melhor curta do Cinefoot 2020

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O documentário 'Catarse', do diretor Daniel Brunet, foi eleito o melhor filme de curta-metragem da 11ª edição do Cinefoot, um dos principais festivais de cinema esportivo do mundo. O curta, com duração de 17 minutos, retrata o que a torcida rubro-negra vivenciou nas horas que antecederam a vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, da Argentina, com virada nos minutos finais e que valeu o bicampeonato da Libertadores em 2019, em Lima, no Peru, ao time da Gávea.

Idealizador e responsável pelo documentário, Daniel Brunet atribui a conquista ao amor pelo Flamengo e pelo cinema. Segundo ele, isto aproximou a obra do público e foi fundamental para a vitória na votação popular no Cinefoot.

-É como ganhar a Copa Libertadores! Vencer o Cinefoot com a bênção do voto popular é uma emoção muito grande. Esses votos deram ao “Catarse” um banho de glória… um banho de glória eterna. Obrigado a todos que votaram, obrigado à organização do CineFoot por ter selecionado um filme independente, feito com raça, amor e paixão - celebrou o diretor flamenguista.A previsão agora é que o filme seja exibido em algumas sessões especiais para torcedores, podendo rodar algumas capitais brasileiras, mas será disponibilizado também, em breve, no Canal Mais Nação, no Youtube.

“Catarse” venceu a categoria mais disputada do festival: a Mostra Competitiva Internacional de Curta-Metragem, que contou com 38 filmes, entre nacionais e estrangeiros. A outra categoria, a Mostra Competitiva de Longas, teve 8 filmes na disputa.