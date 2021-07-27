Documentário “Em busca da história do Cruzeiro” resgata fundação do Palestra e celebra centenário

Crédito: O filme resgata a origem da Raposa, que completa 100 anos de existência em 2021-(Divulgação/Cruzeiro

Nas primeiras duas décadas do século passado, Belo Horizonte ainda se erguia como capital. Nesse período, a colônia italiana, que teve papel fundamental no desenvolvimento da cidade, consolidava por aqui suas raízes e tradições culturais. Apaixonados pelo futebol e inspirados por equipes que já se destacavam pelo Brasil, mas sem se reconhecerem nos times da elite belo-horizontina, os imigrantes mineiros sonhavam em fundar um clube para chamar de seu, um espaço de lazer onde também pudessem reunir suas famílias.

Cem anos depois, o documentário "Em Busca da História do Cruzeiro", dirigido por André Amparo e Gustavo Nolasco, foi conhecer mais de perto os primórdios da Società Sportiva Palestra Itália, nome dado ao time fundado em Belo Horizonte no dia 2 de janeiro de 1921 por comerciantes e operários italianos que tinham em comum o amor ao esporte e ao país onde nasceram.

Do Palestra até virar Cruzeiro Esporte Clube, em 1942, e conquistar o primeiro campeonato brasileiro em 1966 (chamado na época de Taça Brasil), muita história existe e se entrelaça com o próprio desenvolvimento da capital e o crescimento do futebol no estado por meio da construção do estádio Mineirão. O média-metragem, uma realização do Instituto Palestra Itália em parceria com o Instituto Vivas, tem duração de 60 minutos e resgata parte da trajetória centenária do time a partir de mais de 70 entrevistas com ex-jogadores, historiadores, jornalistas, torcedores, dirigentes, funcionários do clube e filhos de operários e imigrantes que participaram desde o início do projeto que transformou o Cruzeiro em um dos grandes clubes do mundo.

LANÇAMENTO​O lançamento do documentário "Em Busca da História do Cruzeiro" será no próximo dia 30 de julho (sexta-feira), mesma data em que é celebrado os 45 anos da vitória contra o argentino River Plate na conquista pelo time da sua primeira Taça Libertadores da América, em 1976. A exibição será às 19h pelo canal www.youtube.com/OficialCruzeiro, com acesso liberado para o público em geral.

-A história do Cruzeiro - além dos títulos, que são muitos e cada um deles merece um documentário à parte -, tem uma característica especial que é esta relação com a comunidade italiana que vai resultar na sua fundação cem anos atrás, quando Belo Horizonte estava começando a se modernizar e ganhar os ares da capital que conhecemos hoje. É um pouco em busca deste início, deste começo que o documentário vai atrás, desta intersecção entre mineiros e italianos que resulta no projeto de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo- explica a CEO do Instituto Palestra Itália, Deis Chaves.

CURIOSIDADES SOBRE O DOCUMENTÁRIO​O filme é um legado e um presente para toda a torcida do Cruzeiro. Uma das novidades exclusivas que o doc trará para a “Nação Azul” será uma versão nova do hino do Palestra Itália, composto em 1922 por Arrigo Buzzacchi e Tolentino Miraglia. A versão inédita é interpretada pelos músicos cruzeirenses Alysson Zuin e César Maurício (ex-vocalista das bandas Virna Lisi e Radar Tantã). O média-metragem traz documentos e imagens inéditas, cedidas por famílias de palestrinos e cruzeirenses, trechos de outros documentários produzidos sobre o time, além de entrevistas exclusivas com expoentes do futebol e da crônica esportiva brasileira, como o ex-jogador Tostão e o jornalista Juca Kfouri.