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Do Rio de Janeiro ao Paraná: Vasco e Coritiba confirmam o empréstimo do volante Galarza

Paraguaio de 20 anos reencontra Andrey, que deixou o Cruz-Maltino ao fim da temporada passada, e ficará na equipe campeã paranaense até o fim deste ano...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 13:44

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 13:44

Negociação confirmada. Vasco e Coritiba anunciaram, nesta terça-feira, o empréstimo do volante Matías Galarza do Cruz-Maltino para a equipe paranaense. O acordo é válido até o final desta temporada.Galarza é paraguaio e tem 20 anos. Chegou ao clube de São Januário ainda para o time de juniores, foi revelação no ano passado, mas perdeu espaço nos últimos meses. Este ano, não teve espaço.
Ele disputou cinco jogos até aqui e não teria perspectiva de muito mais. Seriam concorrentes imediatos Yuri Lara, Zé Gabriel, Juninho, Matheus Barbosa e Andrey - este de 17 anos.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
No Coritiba, a expectativa, mesmo na Série A, é de mais espaço. Ele vai reencontrar o também volante Andrey Ramos, revelado no Vasco e que deixou a Colina Histórica ao fim da última temporada.
Crédito: Galarzaévistocomojogadordegrandepotencialparaofuturo(Foto:Divulgação/Coritiba

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