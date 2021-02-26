Do Ramonismo à melancolia: Brasileiro do Vasco começa na empolgação e termina em silêncio

Crédito: Mauricio Pingo/Photo Premium/Lancepress!

Para falar a verdade, a quase inexistência de preocupação com a parte defensiva fez o jogo ser movimentado. Mas a despedida - em campo - do Vasco da Série A do Campeonato Brasileiro foi de uma melancolia incompatível com a história do Cruz-Maltino.Na noite desta quinta-feira, a vitória por 3 a 2 sobre o Goiás teve capítulos inéditos e altamente incomuns no futebol do time de São Januário. Para começar, na última partida da temporada, o treinador à beira do campo já sabia que não continuará no clube. Ele nem quis falar com o Premiere, que transmitiu o jogo.

Vanderlei Luxemburgo não falou antes, não falou depois e nenhum jogador falou em momento algum. Para completar, na hora do primeiro gol, após a breve comemoração, ouviu-se um silêncio e, em seguida, Cano apontou e abraçou Luxa.

- Somos todos culpados - ninguém disse, mas é o que o gesto simbolizou.-> Confira a classificação final do Campeonato Brasileiro

E pensar que o time já chegou praticamente rebaixado no último desafio da competição. E pensar que o time teve chances de reagir. E pensar que o time foi líder do campeonato na véspera do aniversário do clube. E pensar que houve o esperançoso Ramonismo.