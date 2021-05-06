'Do príncipe para o Rei': Gabigol presenteia Zico após igualar recorde do Flamengo na Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Com os dois gols marcados na última terça-feira, Gabigol foi o protagonista da vitória do Flamengo sobre a LDU e colocou mais uma vez uma vez o nome na histórica rubro-negra: o camisa 9 chegou aos 16 gols marcados pelo clube na Libertadores, se igualando a Zico como maior artilheiro. Na reapresentação do elenco ao Ninho do Urubu, nesta quinta-feira, o atacante fez questão de homenagear o Galinho.

+ Arão lidera: veja lista de jogadores mais utilizados por Ceni na temporadaEm vídeo divulgado nas redes sociais do Flamengo, Gabigol presenteou Zico com o troféu de melhor do jogo e com a camisa utilizada na vitória por 3 a 2 sobre a LDU. O atacante ainda mandou uma mensagem agradecendo o apoio do "ídolo eterno'.

- Fala, Zico! Queria te agradecer sempre pelas palavras de apoio e carinho. Queria também dizer que foi um dia muito especial para mim chegar na marca do nosso Rei, do nosso ídolo eterno. Então, vou te enviar o troféu e a camisa do jogo. Muito obrigado por tudo e um grande beijo.