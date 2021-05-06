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'Do príncipe para o Rei': Gabigol presenteia Zico após igualar recorde do Flamengo na Libertadores

Com os dois marcados contra a LDU, na terça-feira, Gabi chegou a 16 gols pelo clube no torneio continental e enviará lembranças da partida para o ídolo rubro-negro
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LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 19:07

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 19:07

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com os dois gols marcados na última terça-feira, Gabigol foi o protagonista da vitória do Flamengo sobre a LDU e colocou mais uma vez uma vez o nome na histórica rubro-negra: o camisa 9 chegou aos 16 gols marcados pelo clube na Libertadores, se igualando a Zico como maior artilheiro. Na reapresentação do elenco ao Ninho do Urubu, nesta quinta-feira, o atacante fez questão de homenagear o Galinho.
+ Arão lidera: veja lista de jogadores mais utilizados por Ceni na temporadaEm vídeo divulgado nas redes sociais do Flamengo, Gabigol presenteou Zico com o troféu de melhor do jogo e com a camisa utilizada na vitória por 3 a 2 sobre a LDU. O atacante ainda mandou uma mensagem agradecendo o apoio do "ídolo eterno'.
- Fala, Zico! Queria te agradecer sempre pelas palavras de apoio e carinho. Queria também dizer que foi um dia muito especial para mim chegar na marca do nosso Rei, do nosso ídolo eterno. Então, vou te enviar o troféu e a camisa do jogo. Muito obrigado por tudo e um grande beijo.
+ Gabigol se isola na artilharia interna, e Flamengo emenda sequência inédita na temporada; veja números Após a terceira vitória consecutiva na Libertadores, o Flamengo volta a campo neste sábado, às 21h05 (de Brasília), para encarar o Volta Redonda, no Maracanã. O duelo é válido pelo jogo de volta da semifinal do Carioca. Após ter vencido a ida por 3 a 0, o Rubro-Negro pode perder até por três gols de diferença para garantir a vaga na decisão.

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