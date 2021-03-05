Do Nordeste às Maldivas: confira onde os jogadores do Flamengo passam as férias

A 10 dias da reapresentação para a temporada 2021, os principais jogadores do Flamengo curtem o breve período de férias em diferentes lugares do Brasil e do mundo. O LANCE! foi atrás dos destinos de alguns atletas rubro-negros após a conquista do Brasileirão.

+ De Matheus Cunha a Weverton, conheça as caras novas que vão defender o Flamengo no início do CariocaCom a situação delicada causada pela pandemia da Covid-19, a preferência dos rubro-negros foi pelas praias do Nordeste brasileiro. O trio Diego, Vitinho e Everton Ribeiro, por exemplo, foram juntos para Taíba, no litoral do Ceará. O volante Willian Arão, por outro lado, pegou três voos até chegar às paradisíacas Ilhas Maldivas, no Oceano índico. Confira mais abaixo: