Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Do Nordeste às Maldivas: confira onde os jogadores do Flamengo passam as férias

A 10 dias da reapresentação para a temporada 2021, atletas rubro-negros descansam e se divertem ao redor do Brasil e do mundo...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 08:30
Crédito: Reprodução/Instagram
A 10 dias da reapresentação para a temporada 2021, os principais jogadores do Flamengo curtem o breve período de férias em diferentes lugares do Brasil e do mundo. O LANCE! foi atrás dos destinos de alguns atletas rubro-negros após a conquista do Brasileirão.
+ De Matheus Cunha a Weverton, conheça as caras novas que vão defender o Flamengo no início do CariocaCom a situação delicada causada pela pandemia da Covid-19, a preferência dos rubro-negros foi pelas praias do Nordeste brasileiro. O trio Diego, Vitinho e Everton Ribeiro, por exemplo, foram juntos para Taíba, no litoral do Ceará. O volante Willian Arão, por outro lado, pegou três voos até chegar às paradisíacas Ilhas Maldivas, no Oceano índico. Confira mais abaixo:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados