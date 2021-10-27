Do gol no Mundial, punição por doping a saída conturbada: veja a passagem de Guerrero no Brasil

Crédito: AFP

Nesta terça-feira, o Internacional acertou a rescisão de Paolo Guerrero, que possuía vínculo com o Colorado até dezembro de 2021. O atacante, de 37 anos, está livre no mercado e ainda pode seguir atuando no Brasil. Guerrero jogou por três clubes brasileiros, são eles: Corinthians, Flamengo e Internacional. O LANCE! relembra a trajetória do peruano no futebol nacional.A carreira de Paolo Guerrero no futebol brasileiro teve início no ano de 2012, no Corinthians. O peruano chegou ao clube paulista após atuar pelo futebol alemão, no Bayern de Munique e no Hamburgo. O atacante começou a jogar em julho, mas só conseguiu crescer de produção na reta final da temporada e conquistou a titularidade, antes do Mundial de Clubes.

No Mundial de Clubes, no Japão, Paolo Guerrero se tornou o herói do Corinthians na conquista do título. O atacante marcou gol na semifinal e na final da competição, se tornando, assim, ídolo do clube. Em 2014, o peruano se destacou e integrou a seleção do Brasileirão, como melhor atacante. Pelo Corinthians, Guerrero jogou 126 jogos e marcou 52 gols.

A saída de Guerrero do Corinthians se deu por um discordância no momento de renovação de seu contrato. O clube paulista passava por uma crise financeira e não estava disposto a pagar o valor pedido pelo ídolo. Em janeiro deste ano, o então presidente do clube, Roberto de Andrade, comentou sobre a questão da renovação do atacante.

- Nós tínhamos a questão da renovação do Guerrero. Ele fez o gol do Mundial, um dos maiores goleadores da década do Corinthians, e era uma pressão vinda de torcedores que nós tínhamos que renovar a qualquer custo. E naquele momento, era uma loucura o dinheiro exigido por ele pelo prazo do contrato que ele queria, não dava - explicou Roberto, em entrevista à CorinthiansTV.GUERRERO RUBRO-NEGROSem a renovação com o Corinthians, Paolo Guerrero acertou sua ida ao Flamengo. O atacante chegou com boas expectativas em uma nova era do clube carioca e teve um bom início. Seu auge com a camisa rubro-negra foi em 2017, quando comandou a equipe na campanha invicta do título do Campeonato Carioca.

Apesar do auge no Flamengo em 2017, Guerrero também viveu o maior drama de sua carreira. O peruano foi pego em exame antidoping após uma partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador recebeu a sentença de um ano fora dos gramados, porém, em maio de 2018, recorreu e conseguiu jogar alguns jogos pelo Flamengo e também a Copa do Mundo com a Seleção Peruana.