Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Do gol no Mundial, punição por doping a saída conturbada: veja a passagem de Guerrero no Brasil
futebol

Do gol no Mundial, punição por doping a saída conturbada: veja a passagem de Guerrero no Brasil

Em ‘acordo mútuo’, Internacional rescindiu contrato com atacante que ia até o fim de 2021
...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 19:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 19:22
Crédito: AFP
Nesta terça-feira, o Internacional acertou a rescisão de Paolo Guerrero, que possuía vínculo com o Colorado até dezembro de 2021. O atacante, de 37 anos, está livre no mercado e ainda pode seguir atuando no Brasil. Guerrero jogou por três clubes brasileiros, são eles: Corinthians, Flamengo e Internacional. O LANCE! relembra a trajetória do peruano no futebol nacional.A carreira de Paolo Guerrero no futebol brasileiro teve início no ano de 2012, no Corinthians. O peruano chegou ao clube paulista após atuar pelo futebol alemão, no Bayern de Munique e no Hamburgo. O atacante começou a jogar em julho, mas só conseguiu crescer de produção na reta final da temporada e conquistou a titularidade, antes do Mundial de Clubes.
No Mundial de Clubes, no Japão, Paolo Guerrero se tornou o herói do Corinthians na conquista do título. O atacante marcou gol na semifinal e na final da competição, se tornando, assim, ídolo do clube. Em 2014, o peruano se destacou e integrou a seleção do Brasileirão, como melhor atacante. Pelo Corinthians, Guerrero jogou 126 jogos e marcou 52 gols.
A saída de Guerrero do Corinthians se deu por um discordância no momento de renovação de seu contrato. O clube paulista passava por uma crise financeira e não estava disposto a pagar o valor pedido pelo ídolo. Em janeiro deste ano, o então presidente do clube, Roberto de Andrade, comentou sobre a questão da renovação do atacante.
- Nós tínhamos a questão da renovação do Guerrero. Ele fez o gol do Mundial, um dos maiores goleadores da década do Corinthians, e era uma pressão vinda de torcedores que nós tínhamos que renovar a qualquer custo. E naquele momento, era uma loucura o dinheiro exigido por ele pelo prazo do contrato que ele queria, não dava - explicou Roberto, em entrevista à CorinthiansTV.GUERRERO RUBRO-NEGROSem a renovação com o Corinthians, Paolo Guerrero acertou sua ida ao Flamengo. O atacante chegou com boas expectativas em uma nova era do clube carioca e teve um bom início. Seu auge com a camisa rubro-negra foi em 2017, quando comandou a equipe na campanha invicta do título do Campeonato Carioca.
Apesar do auge no Flamengo em 2017, Guerrero também viveu o maior drama de sua carreira. O peruano foi pego em exame antidoping após uma partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador recebeu a sentença de um ano fora dos gramados, porém, em maio de 2018, recorreu e conseguiu jogar alguns jogos pelo Flamengo e também a Copa do Mundo com a Seleção Peruana.
Guerrero voltou a atuar pelo Internacional em março de 2021, mas jogou poucas partidas, pois, logo em seguida, voltou ao tratamento da lesão no joelho direito. Em outubro deste ano, o atacante encerrou sua passagem pelo clube, com 32 gols marcados em 72 jogos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians flamengo internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados