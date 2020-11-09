Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

DM mais vazio: Léo, Stênio e Arthur Caike são liberados para treinar

O trio estará à disposição de Luiz Felipe Scolari em breve, pois já está na fase de recondicionamento físico...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 04:00

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 04:00

Crédito: Léo estava fora do time desde o dia 19 de setembro por um edema ósseo no joelho direito- (Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro informou que três jogadores deixaram o departamento médico do clube e em breve, estarão à disposição de Luiz Felipe Scolari. O zagueiro Leo e os atacantes Arthur Caíke e Stênio foram liberados iniciarem trabalhos físicos na Toca da Raposa II. Stênio, de 17 anos, era jogador que estava afastado há mais tempo, desde 20 de agosto, após ser submetido a uma cirurgia no ombro. Ele jogou pela última vez pela Raposa na derrota celeste por 1 a 0 para a Chapecoense, no Mineirão. Já Léo não estava em condições desde o dia 19 de setembro, em outra derrota, para o CSA por 3 a 1, pela 10ª rodada da Série B. O defensor se tratou de um edema ósseo no joelho direito. Por fim, o atacante Arthur Caíke, se lesionou no duelo contra o Náutico, há duas semanas, e se recuperou de um estiramento muscular na coxa direita. Com o trio na fase de preparação física, a Raposa deverá ter os jogadores para os dois próximos jogos do Cruzeiro, contra Figueirense e Chapecoense.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos
Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados