Dívida do Santos com o presidente Andres Rueda supera os R$ 17 milhões

A dívida do Santos com o presidente Andres Rueda chegou a R$ 17,6 milhões no final de 2021, de acordo com o balanço do clube obtido pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE. O Conselho Deliberativo do Peixe tem reunião nesta quarta-feira para votar o parecer do Conselho Fiscal sobre as contas e a recomendação do órgão é pela aprovação.A dívida do Santos com Andres Rueda foi originada antes mesmo dele assumir a presidência. No final de 2020, o dirigente fez um empréstimo de R$ 16,5 milhões ao clube para o pagamento da dívida com o Hamburgo pela compra do zagueiro Cléber Reis, que gerava o transferban ao clube e podia até provocar a perda de pontos do Peixe no Campeonato Brasileiro.