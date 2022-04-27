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Dívida do Santos com o presidente Andres Rueda supera os R$ 17 milhões

Dirigente emprestou dinheiro ao Peixe em 2020 para o pagamento da dívida com o Hamburgo pela contratação do zagueiro Cléber Reis...
LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 09:44

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 09:44

A dívida do Santos com o presidente Andres Rueda chegou a R$ 17,6 milhões no final de 2021, de acordo com o balanço do clube obtido pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE. O Conselho Deliberativo do Peixe tem reunião nesta quarta-feira para votar o parecer do Conselho Fiscal sobre as contas e a recomendação do órgão é pela aprovação.A dívida do Santos com Andres Rueda foi originada antes mesmo dele assumir a presidência. No final de 2020, o dirigente fez um empréstimo de R$ 16,5 milhões ao clube para o pagamento da dívida com o Hamburgo pela compra do zagueiro Cléber Reis, que gerava o transferban ao clube e podia até provocar a perda de pontos do Peixe no Campeonato Brasileiro.
O empréstimo de Andres Rueda foi aprovado na época pelo Conselho Deliberativo e o presidente ainda não recebeu qualquer valor pela dívida, nem cobrou o clube. O valor da dívida foi corrigido e teve um acréscimo de R$ 1,1 milhão em 2021.As contas do Santos serão analisadas e votadas pelo Conselho Deliberativo nesta quarta. De acordo com o balanço, o Peixe teve um superávit de R$ 43 milhões. A dívida total está em R$ 420 milhões, sendo R$ 316 milhões de curto prazo.
Crédito: PresidenteAndresRuedaaindanãocobrouadívidadoSantos(FOTO:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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