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Disposto a ajudar, Willian diz não ter preferência por posição no Corinthians: 'Quero dar meu melhor'

Meia afirmou que ainda não conversou com Sylvinho sobre posicionamento em campo, mas se disponibilizou a jogar na função que melhor puder ajudar a equipe...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 16:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 16:59
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Não será nesta terça-feira que o torcedor do Corinthians verá Willian novamente com a camisa do clube. Ainda em recondicionamento físico, ele está fora do duelo com o Juventude, mas para os próximos compromissos do time o meia já avisou que pode atuar em diversas funções no ataque e aceita jogar naquela que melhor puder ajudar a equipe do técnico Sylvinho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, Willian afirmou que ainda não conversou com o comandante corintiano sobre o seu posicionamento, uma vez que os dois já se conhecem da Seleção Brasileira, onde trabalharam juntos. O objetivo é estar disponível para o que Sylvinho precisar no Timão.
- Eu tive poucas conversas com ele, mas não chegamos a conversar sobre isso, até porque ele me conhece, sabe a maneira de jogar, estilo de jogo, mas creio que não tenho problemas nas minhas posições na frente, jogar pela esquerda, por dentro ou pela direito, estou à disposição dele da maneira que ele quiser me utilizar dentro de campo e da forma que for melhor para a equipe.Versátil no setor ofensivo, Willian jogou a Copa do Mundo 2018 pela direita do ataque. Na Rússia, Sylvinho era auxiliar de Tite, e sabe como poderá fazer o jogador render da melhor forma possível. Sem pensar em qual função ele será encaixado, o meia quer mesmo é fazer com que o Corinthians possa voltar ao caminho dos títulos e das conquistas com esse retorno ao seu clube de origem.
- Esse é o pensamento, vim para o Corinthians para dar o meu melhor independentemente da posição que eu vá jogar, eu quero realmente dar o meu melhor e elevar o nome do Corinthians ainda mais - concluiu.
Willian deve estrear pelo Timão no próximo domingo, às 18h15, contra o Atlético-MG, fora de casa, pela 20ª rodada do Brasileirão-2021. Antes disso, o Alvinegro terá um duelo com o Juventude, nesta terça-feira, pela 19ª rodada. A equipe corintiana ocupa a sexta colocação na tabela com 27 pontos.

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