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Dispensado no início do ano, Giovanni Piccolomo volta ao Cruzeiro a pedido de Mozart Santos

O novo treinador da Raposa pediu o retorno do jogador, que estava no Avaí...
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Publicado em 

11 jun 2021 às 16:44

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 16:44

Crédito: Giovanni teve algumas chances em 2020, mas não foi aproveitado no clube em 2021-(Bruno Haddad/Cruzeiro
A era Mozart Santos, novo técnico do Cruzeiro e do diretor Rodrigo Pastana, já está acontecendo na Raposa. A dupla começou a avaliar o elenco e jogadores que estavam sem chances com Felipe Conceição, demitido esta semana após eliminação na Copa do Brasil para a Juazeirense. Mozart pediu e Pastana atendeu o pedido para o retorno do meia Giovanni Piccolomo, que atuou pelo clube mineiro em 2020, mas foi dispensado no início do ano. A temporada de Piccolomo em 2021 tem 17 partidas, sendo 12 pelo Campeonato Catarinense, quatro pela Copa do Brasil, e uma pela Série B, marcando um gol pelo Avaí, que conquistou o Estadual recentemente. Piccolomo veio para o Cruzeiro em agosto do ano passado, a pedido de Ney Franco. Como o clube estava punido, não podendo registrar jogadores, só estreou em campo com Felipão. Com a camisa do Cruzeiro, Giovanni fez 10 partidas e não marcou nenhum gol e agora terá nova chance de mostrar seu jogo.

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