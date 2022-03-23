Disfarçado, ex-presidente Wagner Pires critica venda da Raposa: 'Entregaram nosso Cruzeiro'

O ex-presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, voltou aos holofotes ao dizer em um vídeo que o Cruzeiro foi entregue. Ele se referiu à disputa interna entre Ronaldo, atual gestor, com o conselho, que pode vetar a venda da SAF para o ex-jogador. Pires de Sá foi rechaçado pelos torcedores, pois foi em sua gestão que o clube azul entrou na maior crise financeira e institucional da história.
Wagner Pires de Sá ainda é investigado por outras irregularidades no Cruzeiro, como apropriação indébita, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.. Veja o vídeo acima. Wagner Pires falou publicamente sobre a venda da SAF do Cruzeiro para Ronaldo-(Vinnicius Silva/Cruzeiro)