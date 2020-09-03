Discussão com Luiz Adriano é explicada por Matheus Jussa em rede social

Crédito: Reprodução/TV Globo

Logo depois do apito final onde Palmeiras e Internacional empataram por 1 a 1 no Allianz Parque, chamou a atenção os momentos de tensão vividos à beira do gramado entre Matheus Jussa e Luiz Adriano. Principalmente pelo fato de que, através da captação de áudio da transmissão, foi possível ouvir o jogador do Inter dizendo a seguinte frase para o avante palmeirense:

- Honra a tua cor, rapaz! Honra a tua cor.

Mediante a repercussão criada sobre o fato, o defensor usou seu perfil oficial nas redes sociais para contextualizar a sua fala fazendo referência ao que teria sido um desentendimento surgido no diálogo entre ambos durante a partida.

A questão central teria surgido com Luiz Adriano não gostando da forma como Matheus se dirigindo a ele como "O que foi, negrão?'. Algo que, na visão do jogador do Colorado, não deveria ser motivo de ofensa ou vergonha.