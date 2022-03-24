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futebol

DIS consegue penhora de receitas do Santos por dívidas por André

Empresa conseguiu decisão judicial para bloquear mais de R$ 15 milhões do Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 13:21

Publicado em 24 de Março de 2022 às 13:21

A DIS conseguiu na Justiça a penhora de todas as receitas do Santos em uma ação com valor de R$ 15.690.655,98 por dívida do clube ainda sobre a transferência do atacante André para o Dínamo de Kiev, em 2010. Todos os patrocinadores do Santos além de Globo, a CBF e FPF já foram notificados. Qualquer valor vindo deles ao Alvinegro deverá ser bloqueado e depositado em juízo.Em janeiro, a empresa já tinha conseguido o bloqueio de R$ 11.904.945,00. O jogador foi vendido por 8 milhões de Euros (R$ 17, 7 milhões na cotação da época). A empresa esportiva tinha direito a 25% do valor da transferência, mas alegou não ter recebido. Na busca da Justiça, foram encontrados R$ 124.688,31 em uma conta no Banco BMG, que já foram transferidos para uma conta judicial e colocados à disposição da DIS.
O Santos entrou com recurso questionando a aplicação de juros de 1% no valor da dívida, mas no dia 7 de janeiro a juíza Camila Rodrigues Borges de Azevedo, da 19ª vara do Foro Central Cível de São Paulo, indeferiu o pedido e transferiu o valor para a conta judicial. O clube negocia um acordo com a DIS desde o início do ano passado. As conversas chegaram a evoluir no final do ano, mas foram paralisadas na virada para 2022.André foi revelado nas categorias de base e formou uma dupla de muito sucesso com Neymar em 2010. Ele foi vice-artilheiro do Paulista e da Copa do Brasil naquele ano, ambas competições conquistadas pelo Peixe. Ele fez 97 jogos e 41 gols com a camisa do Santos. Seu último clube foi o Sport na temporada passada.
Crédito: OatacanteAndréfoivendidopeloSantosem2010(TwitterBandRS

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