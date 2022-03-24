DIS consegue penhora de receitas do Santos por dívidas por André

A DIS conseguiu na Justiça a penhora de todas as receitas do Santos em uma ação com valor de R$ 15.690.655,98 por dívida do clube ainda sobre a transferência do atacante André para o Dínamo de Kiev, em 2010. Todos os patrocinadores do Santos além de Globo, a CBF e FPF já foram notificados. Qualquer valor vindo deles ao Alvinegro deverá ser bloqueado e depositado em juízo.Em janeiro, a empresa já tinha conseguido o bloqueio de R$ 11.904.945,00. O jogador foi vendido por 8 milhões de Euros (R$ 17, 7 milhões na cotação da época). A empresa esportiva tinha direito a 25% do valor da transferência, mas alegou não ter recebido. Na busca da Justiça, foram encontrados R$ 124.688,31 em uma conta no Banco BMG, que já foram transferidos para uma conta judicial e colocados à disposição da DIS.