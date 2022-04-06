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Dirigentes do Genoa acompanham treino do Vasco; clube é liberado para inscrever novos jogadores

Johannes Spors e Sebastian Arenz estão no Rio de Janeiro para conhecer as instalações do Cruz-Maltino, que recebeu boa notícia do mundo jurídico...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 19:40

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 19:40

O treino do Vasco desta quarta-feira foi marcado pela presença de dois dirigentes do Genoa (ITA) no CT Moacyr Barbosa. Johannes Spors, diretor geral, e Sebastian Arenz, chefe de scout do clube italiano, assistiram à atividade comandada pelo técnico Zé Ricardo. A interação faz parte do projeto de fortalecimento do futebol cruz-maltino. O clube italiano pertence à 777 Partners, empresa que tem encaminhada a compra do futebol vascaíno.A dupla, que chegou ao Rio na noite da última terça-feira, já vem trabalhando em parceria com os departamentos do Vasco que atuam em contratações. No Rio, os dirigentes têm por objetivo conhecer as instalações do clube - a iminente compradora do futebol deverá ampliá-las. Johannes deixará o Brasil já nesta quinta-feira, enquanto Sebastian deverá assistir à partida contra o VIla Nova, nesta sexta-feira, em São Januário. O próprio técnico Zé Ricardo admitiu.
- Eles assistiram a uma apresentação do futebol do Vasco, em que cada setor teve oportunidade de falar sobre o trabalho que desenvolve. Conversamos agora há pouco. Um deles vai ficar até segunda-feira, outro tem que ir embora amanhã. Foi uma conversa produtiva para eles entenderem cada departamento. Tenho certeza que eles ficaram motivados. Desde o futsal, que é interesse deles também. Quanto mais conhecerem os pormenores, mais facilita. Foi um contato produtivo, ao meu ver, para uma relação que tem tudo para frutificar - projetou o treinador.
Confira a nota publicada pelo site oficial do Cruz-Maltino:
"Vasco e 777 iniciam cooperação técnica no futebol
O Vasco da Gama recebeu nesta quarta-feira (06/04) a visita de dois representantes da área de futebol do grupo 777 Partners, empresa com quem o Clube assinou em fevereiro um memorando de entendimento com vistas à formação da SAF. Johannes Spors e Sebastian Arenz, respectivamente diretor de futebol e head scout do Genoa (ITA), passaram o dia no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus, para conhecer a rotina e processos do Departamento de Futebol vascaíno.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
A passagem dos profissionais pelo centro de treinamento cruzmaltino foi marcada por uma série de reuniões com as áreas que compõem o Departamento de Futebol, como o DESP (Departamento de Saúde e Performance) e o CSI (Centro de Scout e Inteligência). Johannes Spors e Sebastian Arenz também se reuniram com o executivo de futebol Carlos Brazil, com a comissão técnica, liderada pelo treinador Zé Ricardo, conheceram os jogadores e acompanharam as atividades do dia.
Os profissionais da 777 Partners seguem no Rio de Janeiro nos próximos dias, com uma agenda de trabalho que visa o intercâmbio de experiências nos diversos aspectos relativos os futebol profissional e também visitas ao estádio de São Januário e ao CT da Base Forte em Duque de Caxias."
LIBERADOTambém nesta quarta-feira, o Vasco foi oficialmente liberado para inscrever jogadores. O clube estava punido pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) por seis meses, embora alegasse já ter pago. Ocorre, no momento, um imbróglio jurídico entre o órgão ligado à CBF e a Justiça comum, à qual está ligado o dispositivo ao qual o Cruz-Maltino fez o pagamento.
Tal dispositivo é o Regime Centralizado de Execuções (RCE). O caso do Vasco foi tratado de forma excepcional também porque a primeira janela para inscrição de jogadores se fecha neste dia 12 de abril. Portanto, para os cinco jogadores anunciados pelo Vasco - quatro nesta quarta-feira - atuarem, eles precisam estar regularizados até a próxima terça-feira. O Vasco acredita que um deles pode ser inscrito a tempo da estreia da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira.
Crédito: JohannesSpors,diretorgeral,eSebastianArenz,chefedescoutdoclubeitaliano(Foto:Divulgação/Vasco

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