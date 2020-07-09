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futebol

Dirigente que repatriou Dudu para Grêmio diz: 'Sai do país mais maduro'

Rui Costa era executivo do clube gaúcho quando o atacante deixou o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, para retornar ao Brasil, há seis anos, e vê jogador mais pronto para exterior agora...

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 22:48

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 22:48
Crédito: Perto de sair, Dudu é elogiado pelo dirigente que o trouxe de volta para o Palmeiras (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Se for confirmada a sua negociação com o Al Duhail, do Qatar, Dudu voltará ao exterior muito mais preparado do que quando retornou ao Brasil, há seis anos. A conclusão é de Rui Costa, que repatriou o atacante, que estava no Dínamo de Kiev, da Ucrânia, para atuar por empréstimo ao longo da temporada de 2014 quando era diretor executivo do Grêmio.
- Em determinado momento da assinatura do contrato com o Grêmio, depois de termos conversado bastante, percebi que ele estava muito focado em ser protagonista no futebol brasileiro, o que se confirmaria , tanto no Grêmio como no Palmeiras. Foi com essa percepção muito clara que eu afirmei que ele teria uma trajetória de muito sucesso neste retorno ao Brasil - lembrou Rui Costa.

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