Dirigente do Vasco afirma que não foi pênalti, mas questiona 'a velocidade da conclusão de um lance difícil'

A reunião prevista de dirigentes do Vasco com a comissão de arbitragem da Ferj aconteceu na tarde desta segunda-feira, na sede da entidade. O primeiro vice-presidente do Cruz-Maltino, Carlos Roberto Osório, representou o clube ao lado do gerente de futebol, Carlos Brazil. E este dirigente admitiu que não houve mão de João Gomes no lance mais reclamado da partida do último domingo. Tal polêmica foi ao final do jogo, perto do apito final.- Tenho muito respeito pelos profissionais. Acho que a bola bateu no rosto, mas questiono a velocidade da conclusão de um lance difícil - afirmou Brazil, de acordo com a nota publicada no site da Ferj.