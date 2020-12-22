Dirigente do Sport fala sobre a renovação de Lucas Mugni

Na luta pela permanência pela permanência na elite do futebol local, o Sport tenta segurar Lucas Mugni, um dos principais ativos da equipe comandada por Jair Ventura.
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Atualmente, o contrato do meio-campista encerra no dia 31 e, de acordo com Wanderson Lacerda, diretor de futebol do Leão, o jogador só deixa o time pernambucano se for da sua própria vontade, já que os dirigentes não medem esforços para entrar em acordo.
‘A luta da diretoria é muito grande para que o contrato de Lucas Mugni seja prorrogado. Agora tem que contar com a vontade e compreensão do jogador e do seu empresário. Diretoria, jogador e empresário estão conversando para que o atleta que pelo menos até fevereiro, se não houver daqui para lá uma chance de ficar com o jogador até o meio de 2021. Mas digo uma coisa para vocês da imprensa e a torcida rubro-negra: só perderemos Lucas Mugni se for uma coisa da vontade do jogador e do empresário. Porque o clube, a diretoria, o grupo de jogadores e a comissão técnica querem continuar com o jogador’, declarou à Rádio Jornal. Até o momento, Lucas Mugni já disputou 22 partidas com a camisa do Leão e apresenta um gol marcado e três assistências.