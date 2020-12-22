Dirigente do Sport fala sobre a renovação de Lucas Mugni

‘A luta da diretoria é muito grande para que o contrato de Lucas Mugni seja prorrogado. Agora tem que contar com a vontade e compreensão do jogador e do seu empresário. Diretoria, jogador e empresário estão conversando para que o atleta que pelo menos até fevereiro, se não houver daqui para lá uma chance de ficar com o jogador até o meio de 2021. Mas digo uma coisa para vocês da imprensa e a torcida rubro-negra: só perderemos Lucas Mugni se for uma coisa da vontade do jogador e do empresário. Porque o clube, a diretoria, o grupo de jogadores e a comissão técnica querem continuar com o jogador’, declarou à Rádio Jornal. Até o momento, Lucas Mugni já disputou 22 partidas com a camisa do Leão e apresenta um gol marcado e três assistências.