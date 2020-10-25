Dirigente do Peixe critica arbitragem e diz: 'A gente não vai deixar quieto'

O presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, criticou a atuação da arbitragem comandada pelo gaúcho Anderson Daronco na derrota por 3 a 1 para o Fluminense, neste domingo (25), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã. De acordo com o dirigente, o clube brigará pelos seus direitos por meio dos órgãos competentes, como a CBF e a Comissão Nacional de Arbitragem.

– O meu perfil não é gritar em gramado ou vestiário, até porque não cabe isso ao dirigente. Nós temos que ser respeitosos, porém brigar pelos nossos direitos nas esferas corretas, CBF e Comissão de Arbitragem. Agora, o Santos tem presidente e Comitê de Gestão, a gente não vai deixa quieto não – disse o presidente em comunicado à Santos TV. Rollo reclamou de quatro momentos contrários ao Peixe na partida: os dois gols marcados pelo Alvinegro no segundo tempo que foram anulados e faltas em Arthur Gomes e Soteldo que, na visão da direção santista, eram passíveis de expulsão.

– Teve quatro lances que a gente se sentiu prejudicado e interferiram diretamente no resultado do jogo e nós vamos buscar os nossos direitos. Não vamos aceitar o resultado da forma que foi hoje. Jogo se ganha dentro de campo. Só que no meu entendimento o árbitro interferiu diretamente no resultado em virtude da sua interpretação, com todo o respeito, mas no meu entendimento foram errôneas, principalmente os dois gols anulados, em um deles, salvo engano, no primeiro, o bandeira estava correndo para o meio de campo – afirmou Orlando.