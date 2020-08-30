Dirigente do Inter descarta Pato: 'É página virada'

Se algum torcedor do Internacional sonhava com o retorno de Alexandre Pato ao Beira-Rio, ele acabou na noite do último sábado, quando o vice-presidente de futebol, Alexandre Barcellos descartou a chegada do atacante.Na conversa com a imprensa, o dirigente afirmou que respeita o jogador, mas ele não faz mais parte dos planos.
‘Pato é página virada. Espero que depois das palavras de Caetano e agora com as minhas, fique claro. Foi um jogador fundamental na história do clube, em 2006. É um atleta que o clube respeita, mas não o considerada como uma possibilidade de contratação. Que ele siga a sua carreira. Seguimos respeitando ele, como tenho a certeza de que ele nos respeita', declarou.
O interesse em Alexandre Pato surgiu após a lesão de Paolo Guerrero. Na sequência, o atacante rescindiu o seu contrato com o São Paulo e ficou livre no mercado. Após a primeira procura do Colorado, a atleta pediu tempo para responder a oferta e causou incômodo no Beira-Rio.
Revelado pelo Internacional, Pato fez parte do elenco que foi campeão do mundo na temporada 2006, quando o time gaúcho venceu o Barcelona por 1 a 0.