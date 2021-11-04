Dirigente do Flamengo compartilha sugestão do clube para o calendário de 2022, afetado pela Copa do Mundo

A temporada deste ano ainda está na reta final, inclusive tendo o mês mais relevante para o Flamengo após dois anos, mas a preocupação quanto ao calendário de 2022 se mostra evidente no clube. Através do vice-presidente de relações externas do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, uma sugestão para a CBF foi compartilhada nas redes sociais: - Calendário de 2022 terá nove meses e meio apenas, até 07/11, por causa da Copa. Sugestão do Flamengo antes: Brasileirão deve acabar dia 07/11, última data do calendário; iniciar estaduais no dia 15/01. Libertadores, já definido, com mata-matas entre julho e setembro, final em Guayaquil, 29/10 (corrigindo a postagem original) - postou Bap, em seu perfil no Twitter. Em agosto, a Conmebol anunciou que, em em virtude da Copa do Mundo, que acontecerá no Qatar entre novembro e dezembro, a final da Libertadores será realizada no dia 29 de outubro, no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador.