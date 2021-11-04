Dirigente do Flamengo compartilha sugestão do clube para o calendário de 2022, afetado pela Copa do Mundo

A temporada deste ano ainda está na reta final, inclusive tendo o mês mais relevante para o Flamengo após dois anos, mas a preocupação quanto ao calendário de 2022 se mostra evidente no clube. Através do vice-presidente de relações externas do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, uma sugestão para a CBF foi compartilhada nas redes sociais: - Calendário de 2022 terá nove meses e meio apenas, até 07/11, por causa da Copa. Sugestão do Flamengo antes: Brasileirão deve acabar dia 07/11, última data do calendário; iniciar estaduais no dia 15/01. Libertadores, já definido, com mata-matas entre julho e setembro, final em Guayaquil, 29/10 (corrigindo a postagem original) - postou Bap, em seu perfil no Twitter. Em agosto, a Conmebol anunciou que, em em virtude da Copa do Mundo, que acontecerá no Qatar entre novembro e dezembro, a final da Libertadores será realizada no dia 29 de outubro, no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador.
Quanto às datas dos Estaduais, há a espera pela definição da CBF, que deve manter os torneios locais com 16 datas no ano que vem. É esperado que o calendário de 2022 seja oficializado pela entidade ainda este mês.
Cabe lembrar que o Flamengo tem sido, publicamente, um dos principais críticos contra decisões da CBF relacionadas ao calendário, muito por conta da não paralisação de torneios nas Datas Fifa (veja mais aqui).
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Em tempo: o próximo jogo do Flamengo será realizado já nesta sexta-feira, contra o Atlético-GO, às 21h30, pela 19ª rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro. O LANCE! transmitirá o confronto em Tempo Real.