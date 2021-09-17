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futebol

Dirigente do Bragantino fala sobre reforma do Nabi Abi Chedid

Projeto da Red Bull tem capacidade para 16 mil pessoas no novo estádio do Massa Bruta...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 16:50

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 16:50
Crédito: Bragantino quer reformar o Nabi Abi Chedid (Alexandre Vidal/ CRF
A parceria com a Red Bull trouxe diversos benefícios técnicos e estruturais ao Bragantino, que voltou a viver grandes momentos no cenário nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Enquanto elenco e comissão técnica sonham com uma vaga na final da Copa Sul-Americana, a diretoria faz planos para o futuro, principalmente na construção da nova casa.
Em conversa com a rádio 102 FM, o executivo de futebol Thiago Scuro, revelou que o clube pretende reformar o Nabi Abi Chedid e deixar a capacidade do estádio para 16 mil pessoas.
‘Vínhamos trabalhando com a previsão de 20 mil lugares por conta da Conmebol. Mas a Conmebol sinalizou uma alteração de regulamento. Isso pode levar ao estádio a uma capacidade de 16 mil lugares, o que já atenderia todas as competições que a gente participa sem gerar muitas dificuldades para fazer caber 20 mil pessoas naquele espaço, o que tem sido um dos desafios que temos encontrado no projeto’, disse o dirigente.
Vale citar, que atualmente, a casa do Massa Bruta pode receber pouco mais de 17 mil pessoas para acompanhar os jogos.
Data
Apesar dos planos de reforma do Nabi Abi Chedid, o Bragantino não coloca em pauta uma data para apresentar o projeto da Arena.

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