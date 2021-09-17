Dirigente do Bragantino fala sobre reforma do Nabi Abi Chedid

Crédito: Bragantino quer reformar o Nabi Abi Chedid (Alexandre Vidal/ CRF

A parceria com a Red Bull trouxe diversos benefícios técnicos e estruturais ao Bragantino, que voltou a viver grandes momentos no cenário nacional.

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Enquanto elenco e comissão técnica sonham com uma vaga na final da Copa Sul-Americana, a diretoria faz planos para o futuro, principalmente na construção da nova casa.

Em conversa com a rádio 102 FM, o executivo de futebol Thiago Scuro, revelou que o clube pretende reformar o Nabi Abi Chedid e deixar a capacidade do estádio para 16 mil pessoas.

‘Vínhamos trabalhando com a previsão de 20 mil lugares por conta da Conmebol. Mas a Conmebol sinalizou uma alteração de regulamento. Isso pode levar ao estádio a uma capacidade de 16 mil lugares, o que já atenderia todas as competições que a gente participa sem gerar muitas dificuldades para fazer caber 20 mil pessoas naquele espaço, o que tem sido um dos desafios que temos encontrado no projeto’, disse o dirigente.

Vale citar, que atualmente, a casa do Massa Bruta pode receber pouco mais de 17 mil pessoas para acompanhar os jogos.

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