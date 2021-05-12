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Dirigente do Bayern afirma que Haaland não é prioridade

Oliver Kahn reforça posição do clube de que não irá atrás do centroavante norueguês na próxima janela de transferências por conta do complexidade financeira...
LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 11:07

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 11:07

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Oliver Kahn, ex-goleiro e atual dirigente do Bayern de Munique, afirmou que o clube não irá atrás de Haaland na próxima janela de transferências. Em entrevista ao "Sport Bild", o alemão justificou que o negócio é complexo do ponto de vista financeiro.- Quem fala disso (possibilidade da contratação de Haaland) ainda não entendeu a situação. Todo o pacote custa mais de 100 milhões de euros (R$ 741 milhões). Para o Bayern é algo inimaginável. Lewandowski ainda tem dois anos de contrato e seu rendimento é inquestionável. Por isso não pensamos no Haaland.
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Apesar de haver rumores, a saída de Haaland na próxima janela de transferências não será fácil. O Dortmund vive um bom momento e está próximo de conquistar uma vaga na Champions League, enquanto diversas equipes passam por um período de dificuldade econômica.
Segundo informações, o centroavante possui uma cláusula de 75 milhões de euros (R$ 556 milhões) para facilitar sua venda em 2022. Real Madrid, Barcelona e Manchester City estão entre os principais interessados dentre os que podem arcar com os custos no futuro.

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