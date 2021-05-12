Dirigente do Bayern afirma que Haaland não é prioridade

Oliver Kahn, ex-goleiro e atual dirigente do Bayern de Munique, afirmou que o clube não irá atrás de Haaland na próxima janela de transferências. Em entrevista ao "Sport Bild", o alemão justificou que o negócio é complexo do ponto de vista financeiro.- Quem fala disso (possibilidade da contratação de Haaland) ainda não entendeu a situação. Todo o pacote custa mais de 100 milhões de euros (R$ 741 milhões). Para o Bayern é algo inimaginável. Lewandowski ainda tem dois anos de contrato e seu rendimento é inquestionável. Por isso não pensamos no Haaland.