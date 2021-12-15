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Dirigente defende permanência de Sylvinho no Corinthians e 'culpa' imprensa por vaias ao técnico

Segundo Roberto de Andrade, a imprensa "infla" a torcida corintiana contra o comandante...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 08:00

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 08:00

Nas últimas semanas, o técnico Sylvinho recebeu inúmeras críticas e até mesmo vaias em jogos do Corinthians na Neo Química Arena no momento da escalação. A situação foi abordada pelos dirigentes do clube, Roberto de Andrade e Alessandro Nunes, que concederam entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.Roberto de Andrade bancou a permanência de Sylvinho no comando da equipe em 2022 e chegou a culpar a imprensa pela pressão em cima do comandante alvinegro.
- Primeiro, eu recebo isso com muita tristeza. Sylvinho é uma excelente pessoa, um cara trabalhador, eu sei que para a maioria das pessoas isso não tem valor, mas, enfim... Para nós, que estamos aqui todos os dias, 365 dias por ano, das 8h da manhã às 8h da noite, todos nós estamos aqui com o Sylvinho e sua comissão, isso entristece muito - falou o dirigente.Na opinião de Roberto de Andrade, a imprensa "julga sem ter o conhecimento todo" e não gosta de "remar contra" a torcida.
- Se eu for falar a verdade, vocês me desculpem, mas eu vou ter de falar. Vocês inflam toda essa torcida. Todo mundo tem opinião, e a maioria de vocês é opinião contra, não sei por quê. Então, não vamos só culpar a torcida. A torcida tem o direito de gostar ou não gostar, não vou julgar ninguém. E vocês também têm. Só que, hoje, com a rede social, vocês não gostam de remar contra, gostam de remar à favor. Se a torcida é contra o Sylvinho, todos vocês vão contra para não apanharem vocês - completou.
O Corinthians não conquistou nenhum título na temporada e, apesar das críticas, terminou o Campeonato Brasileiro em quinto lugar, lugar que deu direito de entrar na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem.
Crédito: OsdirigentesAlessandroNuneseRobertodeAndradeduranteentrevistacoletivanoCTJoaquimGrava(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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