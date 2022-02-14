Dirigente da Chapecoense revela conversa sobre a saída de Felipe Conceição

De maneira surpreendente, o técnico Felipe Conceição trocou a Chapecoense pelo Náutico e deixou o time de Santa Catarina após seis partidas no comando do Verdão.

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A decisão pegou os dirigentes da Chape desprevenidos e o vice presidente da Chape, Paulo Pagliari revelou o bate-papo com Conceição na hora da sua saída.

‘Ele não abriu os valores para nós, mas disse que para continuar conosco teria que ser por uma proposta acima de R$ 100 mil. E a gente falou que não teria condições nenhuma de fazer um acerto desse valor. Acredito que ele esteja indo para ganhar um salário três vezes maior do que ele ganhava aqui’, revelou ao ge.

Assustados com a saída de Felipe Conceição, a Chapecoense garante que não vai abrir mão da multa contratual do técnico, que iria até dezembro de 2022.