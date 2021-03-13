Diretoria se reúne com o prefeito do Rio para conversar sobre o CT do Vasco e a reforma de São Januário

Crédito: Vasco/Divulgação

A diretoria do Vasco se reuniu, nesta sexta, com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, no Palácio da Cidade. Na conversa, foram debatidas a logística, transporte e melhorias no entorno do complexo de São Januário, que será reformado, e a ampliação do CT do Almirante, localizado na Cidade de Deus, na Zona Oeste (RJ).

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Participaram do diálogo o presidente Jorge Salgado, Carlos Osório (Primeiro VP do clube), Pedro Seixas (VP de projetos especiais e importante no projeto de construção do CT) e o arquiteto Sérgio Dias, responsável pelo projeto de reforma da Colina Histórica.Vale destacar que Eduardo Paes é vascaíno e nunca escondeu a sua admiração pelo Cruz-Maltino. A direção pretende iniciar a reestruturação ainda em 2021 e finalizá-la em 2023, último ano da gestão de Jorge Salgado. O político ganhou uma camisa do Vasco com o número 25, característico de suas campanhas eleitorais, e foi convidado à assistir um jogo em São Januário assim que o público puder voltar ao estádio.

- Foram discutidas questões de logística e transporte para acesso ao estádio, que terá sua capacidade ampliada, e melhorias no entorno do complexo de São Januário. Com relação ao CT, o prefeito conheceu o projeto de expansão e designou a sub-prefeita da Barra e Jacarepaguá, Talita Galhardo, para coordenar as ações com o VP Pedro Seixas - disse o clube em nota publica em seu site oficial.