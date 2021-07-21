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Diretoria do Sport trabalha para manter Patric

Lateral está afastado do elenco, mas conta com a simpatia da nova diretoria que assumiu o comando do clube...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 17:09

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 17:09

Crédito: Divulgação/Sport
A nova diretoria do Sport tenta acalmar o ambiente dentro e fora das quatro linhas e trabalha para sacramentar a permanência do ídolo Patric.
Afastado por indisciplina pela antiga diretoria, o jogador colocou o Leão na Justiça e pede a rescisão de contrato por conta de atraso nos pagamentos.
Com o objetivo de não perder nenhuma peça, o presidente Leonardo Lopes conversou com o técnico Umberto Louzer e deixou claro que vai trabalhar para manter o atleta.
Chateado, Patric demonstrou a vontade de dar uma chance aos novos diretores, segundo o site ge. Sendo assim, uma boa conversa pode trazer o atleta para dentro do grupo e a comissão técnica ganhar mais uma peça para a sequência do Brasileirão.

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