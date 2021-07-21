Diretoria do Sport trabalha para manter Patric

A nova diretoria do Sport tenta acalmar o ambiente dentro e fora das quatro linhas e trabalha para sacramentar a permanência do ídolo Patric.
Afastado por indisciplina pela antiga diretoria, o jogador colocou o Leão na Justiça e pede a rescisão de contrato por conta de atraso nos pagamentos.
Com o objetivo de não perder nenhuma peça, o presidente Leonardo Lopes conversou com o técnico Umberto Louzer e deixou claro que vai trabalhar para manter o atleta.
Chateado, Patric demonstrou a vontade de dar uma chance aos novos diretores, segundo o site ge. Sendo assim, uma boa conversa pode trazer o atleta para dentro do grupo e a comissão técnica ganhar mais uma peça para a sequência do Brasileirão.