Diretoria do Sport trabalha para manter Patric

Crédito: Divulgação/Sport

A nova diretoria do Sport tenta acalmar o ambiente dentro e fora das quatro linhas e trabalha para sacramentar a permanência do ídolo Patric.

Afastado por indisciplina pela antiga diretoria, o jogador colocou o Leão na Justiça e pede a rescisão de contrato por conta de atraso nos pagamentos.

Com o objetivo de não perder nenhuma peça, o presidente Leonardo Lopes conversou com o técnico Umberto Louzer e deixou claro que vai trabalhar para manter o atleta.