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Diretoria do Sport enxerga evolução do time após as chegadas de Jair Ventura e Thiago Neves

Em meio as dificuldades financeiras, o Leão conquistou resultados fundamentais desde a chegada do treinador e meio-campista...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 17:02

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 17:02

Crédito: Divulgação/Sport
O Sport vem de um biênio de reconstrução sob a tutela de Milton Bivar e toda sua equipe. Um dos membros que fez parte desse processo é o diretor de futebol do clube Francisco Guerra. O dirigente entrou no clube junto ao presidente Milton Bivar no início de 2019, onde o clube enfrentava uma das maiores crises financeiras de sua história, chegando a dever meses de salário e até contas de luz do CT do clube.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Com orçamento limitado e buscando se reorganizar, o Leão da Ilha ganhou o Campeonato Pernambucano e a Série B de 2019. Em 2020, tendo que montar um elenco para a Série A, o Sport sofreu por conta das baixas financeiras que teve por conta da pandemia do Covid-19. A equipe iniciou o torneio com algumas dificuldades e sempre lutou na metade de baixo na tabela, buscando fugir do rebaixamento.
Tudo começou a engrenar no time com as chegadas de reforços como Thiago Neves e o treinador Jair Ventura. Figuras essas que abriram mão de diversas coisas por acreditarem no grande projeto apresentado pela diretoria. Os dois juntamente com o restante do time fizeram uma grande campanha de recuperação, levando o Sport a praticamente garantir sua permanência na Série A com 3 rodadas de antecedência, um feito e tanto para um time que no início do campeonato corria sérios riscos de cair novamente para a Série B.
Desempenho
Jair Ventura - 11 vitórias 15 derrotas e 5 empates
Tiago Neves - 23 partidas e 5 gols marcados

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