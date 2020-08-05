Diretoria do Santos prioriza nomes brasileiros e possui perfil ideal para novo técnico; Cuca sai na frente

Crédito: Ivan Storti/Santos

Após a demissão do técnico Jesualdo Ferreira na tarde desta quarta-feira (05), o Santos já trabalha nomes para substitui-lo. Depois dos dois últimos treinadores serem estrangeiros, o perfil traçado pela diretoria para assumir o clube são de treinadores brasileiros.

No fim de semana, em meio às discussões sobre o futuro de Jesualdo Ferreira, já se falava também das soluções caso a demissão fosse concretizada. Um levantamento acerca de todo o momento do clube, dentro e fora de campo, foi analisado pelo Departamento de Futebol e conversado com o Comitê Gestor, responsável pela última palavra em todos os assuntos referentes ao futebol santista. A ideia da direção do Peixe é contratar um profissional que atenda o custo-benefício e conheça a instituição.

Cuca, no mercado há quase um ano, desde que foi demitido do São Paulo, em setembro de 2019, larga na frente, conforme informou primeiramente a "Gazeta Esportiva" e confirmou o LANCE!. Elano, que é ídolo santista e neste início de ano treinou a Inter de Limeira, no Campeonato Paulista, também é opção.