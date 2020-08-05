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Diretoria do Santos prioriza nomes brasileiros e possui perfil ideal para novo técnico; Cuca sai na frente

Mesmo após comandar os treinos de segunda e terça-feira, Jesualdo Ferreira foi demitido antes do início do Brasileirão...
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Publicado em 

05 ago 2020 às 17:08

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 17:08

Crédito: Ivan Storti/Santos
Após a demissão do técnico Jesualdo Ferreira na tarde desta quarta-feira (05), o Santos já trabalha nomes para substitui-lo. Depois dos dois últimos treinadores serem estrangeiros, o perfil traçado pela diretoria para assumir o clube são de treinadores brasileiros.
No fim de semana, em meio às discussões sobre o futuro de Jesualdo Ferreira, já se falava também das soluções caso a demissão fosse concretizada. Um levantamento acerca de todo o momento do clube, dentro e fora de campo, foi analisado pelo Departamento de Futebol e conversado com o Comitê Gestor, responsável pela última palavra em todos os assuntos referentes ao futebol santista. A ideia da direção do Peixe é contratar um profissional que atenda o custo-benefício e conheça a instituição.
Cuca, no mercado há quase um ano, desde que foi demitido do São Paulo, em setembro de 2019, larga na frente, conforme informou primeiramente a "Gazeta Esportiva" e confirmou o LANCE!. Elano, que é ídolo santista e neste início de ano treinou a Inter de Limeira, no Campeonato Paulista, também é opção.
Recentemente, o presidente José Carlos Peres, em entrevista à rádio Bandeirantes, elogiou Cuca e negou possíveis problemas de relacionamento entre os dois, na última passagem de Alex Stival no Alvinegro Praiano, entre julho e dezembro de 2018. Enquanto isso, Elano, em recente entrevista ao “GE” declarou estar preparado para assumir qualquer clube do Brasil.

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