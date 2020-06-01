Diretoria do Inter vai tentar reduzir a pena de Moisés na Libertadores

A batalha campal dos atletas no primeiro Grêmio e Internacional da Libertadores da América ainda repercute nos bastidores do Colorado. No julgamento da Conmebol, Victor Cuesta, Edenílson Praxedes e Moisés foram punidos.E MAIS:Paolo Guerrero esteve perto de trocar o Inter por gigante da América do SulEm jogo de seis gols, RB Leipzig vence o Colônia fora de casaRony fala sobre nova semana de treinos online no PalmeirasSegundo o repórter Geison Lisboa, do quarteto, apenas o lateral-esquerdo Moisés terá um recurso do Colorado. Após a punição de quatro jogos, a diretoria do Inter promete batalhar nos tribunais para diminuir ou até mesmo conseguir um efeito suspensivo para ter o atleta disponível.