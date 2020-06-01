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futebol

Diretoria do Inter vai tentar reduzir a pena de Moisés na Libertadores

Por conta da batalha campal com os atletas do Grêmio, o lateral-esquerdo recebeu quatro jogos de suspensão...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 20:46

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 20:46

Crédito: Everton Silveira/Agencia F8
A batalha campal dos atletas no primeiro Grêmio e Internacional da Libertadores da América ainda repercute nos bastidores do Colorado. No julgamento da Conmebol, Victor Cuesta, Edenílson Praxedes e Moisés foram punidos.E MAIS:Paolo Guerrero esteve perto de trocar o Inter por gigante da América do SulEm jogo de seis gols, RB Leipzig vence o Colônia fora de casaRony fala sobre nova semana de treinos online no PalmeirasSegundo o repórter Geison Lisboa, do quarteto, apenas o lateral-esquerdo Moisés terá um recurso do Colorado. Após a punição de quatro jogos, a diretoria do Inter promete batalhar nos tribunais para diminuir ou até mesmo conseguir um efeito suspensivo para ter o atleta disponível.
Nos outros casos, inicialmente, a tendência é que a gerência do Internacional não tente diminuir as penas. Victor Cuesta e Prexedes receberam a suspensão de uma partida. Já Edenílson fica fora de combate por três confrontos.
Em dois jogos na Libertadores, o Internacional somou quatro pontos e está empatado com o rival Grêmio na liderança da chave E. E MAIS:

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