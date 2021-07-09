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futebol

Diretoria do Flamengo se reúne no Ninho do Urubu e debate demissão de Rogério Ceni

Rodolfo Landim foi ao CT do clube e teve encontro com Marcos Braz e Bruno Spindel
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Publicado em 09 de Julho de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2021 às 20:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O ambiente do Flamengo ficou ainda mais conturbado nesta sexta-feira. Se não bastassem os maus resultados recentes, um documento interno e um áudio de funcionário foram vazados e tornaram conta do noticiário rubro-negro. Antes firme na decisão de manter Rogério Ceni, a diretoria já começa a debater uma possível demissão do treinador.
+ Em áudio vazado, analista de scout do Flamengo critica Ceni: 'É uma pessoa ruim. Não tem outra definição'De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o presidente Rodolfo Landim foi ao Ninho do Urubu nesta sexta e se reuniu com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e com o diretor executivo, Bruno Spindel. O encontro não contou com a presença de Rogério Ceni e serviu, entre outros assuntos, para a cúpula discutir o futuro do técnico na equipe.
As críticas sobre o trabalho de Rogério Ceni aumentaram na última quarta-feira após a derrota para o Atlético-MG - a quarta nos últimos seis jogos. Na noite de quinta-feira, um grupo de torcedores se reuniu na sede da Gávea para protestar e gritou cânticos contra o treinador.
Nesta sexta-feira, mais uma polêmica: um áudio de Roberto Drummond, analista de mercado do clube, com fortes críticas a Rogério Ceni vazou nas redes sociais. O Flamengo demitiu o funcionário após o episódio, mas a exposição tornou a situação de Ceni quase insustentável.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Esses fatores se juntam com outros fatores já existentes que pesam contra Ceni, como a dificuldade na gestão de grupo e a postura em momentos de adversidade. O próprio comportamento mais introspectivo do treinador é um dos motivos do crescente desgaste entre ele e a diretoria. Por outro lado, a questão financeira e a proximidade das oitavas de final da Libertadores são os fatores que pesam a favor da permanência de Rogério Ceni no Flamengo.
Com 12 pontos e dois jogos a menos, o Flamengo ocupa a 11ª posição no Brasileirão e encara a Chapecoense, neste domingo. A partida será às 18h15 (de Brasília) e contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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