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  • Diretoria do Flamengo reforça críticas contra a arbitragem do Fla-Flu: 'Premiou o antijogo'
futebol

Diretoria do Flamengo reforça críticas contra a arbitragem do Fla-Flu: 'Premiou o antijogo'

Rodrigo Dunshee, VP Geral e Jurídico do Flamengo, contestou a arbitragem de...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 14:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Depois de Filipe Luís, na saída do campo, e Rogério Ceni, na entrevista pós-jogo, criticarem a atuação do juiz Alexandre Vargas Tavares de Jesus, foi a vez da diretoria do Flamengo endossar as reclamações contra a arbitragem do Fla-Flu, que terminou empatado em 1 a 1 neste sábado, na ida da decisão do Carioca.
De acordo com Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Rubro-Negro, o árbitro "premiou o antijogo e não soube se fazer respeitar".
- Ontem tivemos um árbitro que não soube apitar uma final. Premiou o antijogo e não soube se fazer respeitar. Não vou entrar em detalhes, vocês viram. O jogo final DEVERÁ ser dirigido por um árbitro maduro e q toda equipe de arbitragem esteja atenta para o antijogo e a violência - compartilhou o VP Rodrigo Dunshee, em suas redes sociais, antes de completar:
- Lembrando a todos que o Flamengo não jogou sozinho. O adversário, na proposta dele, fez um jogo correto. Não matamos nas oportunidades que tivemos e fomos castigados. Não adianta achar que Flamengo jogou mal ou errado somente. Ouve lá o Filipe Luís. O cara conhece futebol - finalizou.Flamengo e Fluminense disputam a partida decisiva do Carioca no próximo sábado, novamente no Maracanã às 21h05. Antes, porém, a dupla entra em campo pela Libertadores. O Rubro-Negro recebe a LDU (EQU), na quarta, enquanto, na terça, o Tricolor enfrenta o Junior Barranquilla (COL). As duas partidas serão no Rio de Janeiro. Confira todos detalhes da Libertadores aqui!

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