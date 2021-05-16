Diretoria do Flamengo reforça críticas contra a arbitragem do Fla-Flu: 'Premiou o antijogo'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Depois de Filipe Luís, na saída do campo, e Rogério Ceni, na entrevista pós-jogo, criticarem a atuação do juiz Alexandre Vargas Tavares de Jesus, foi a vez da diretoria do Flamengo endossar as reclamações contra a arbitragem do Fla-Flu, que terminou empatado em 1 a 1 neste sábado, na ida da decisão do Carioca.

De acordo com Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Rubro-Negro, o árbitro "premiou o antijogo e não soube se fazer respeitar".

- Ontem tivemos um árbitro que não soube apitar uma final. Premiou o antijogo e não soube se fazer respeitar. Não vou entrar em detalhes, vocês viram. O jogo final DEVERÁ ser dirigido por um árbitro maduro e q toda equipe de arbitragem esteja atenta para o antijogo e a violência - compartilhou o VP Rodrigo Dunshee, em suas redes sociais, antes de completar: