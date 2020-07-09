Diretoria do Flamengo evita 'assunto Mister': 'Não tem nada para falar'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Após a derrota do Flamengo nos pênaltis para o Fluminense, campeão da Taça Rio, o vice-presidente de futebol Marcos Braz concedeu entrevista ao canal "Fla Choque" no Maracanã, nesta quarta-feira. O dirigente deu os méritos ao rival e, questionado sobre o futuro de Jorge Jesus, evitou dar maiores esclarecimentos.

- Fluminense ganhou, está de parabéns. Agora é ir atrás desse título, não adianta ficar dando desculpa ou achar culpado. Não faltou empenho hoje, mas tenho certeza que vai ter mais ainda nos próximos jogos - disse antes de seguir:

- Encontrei o Jorge várias vezes no vestiário, vim ao lado dele no ônibus. A gente não conversou absolutamente nada... E também não tem nada para falar, não.

Antes da partida no Maracanã, o presidente Rodolfo Landim também foi interpelado sobre o assunto, mas não se estendeu na resposta ao "UOL".

- Isso aí você tem de perguntar a ele, mas ele fica - afirmou o mandatário.