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futebol

Diretoria do Flamengo evita 'assunto Mister': 'Não tem nada para falar'

Marcos Braz e Rodolfo Landim foram questionados sobre a permanência do treinador...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 03:32

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 03:32

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após a derrota do Flamengo nos pênaltis para o Fluminense, campeão da Taça Rio, o vice-presidente de futebol Marcos Braz concedeu entrevista ao canal "Fla Choque" no Maracanã, nesta quarta-feira. O dirigente deu os méritos ao rival e, questionado sobre o futuro de Jorge Jesus, evitou dar maiores esclarecimentos.
- Fluminense ganhou, está de parabéns. Agora é ir atrás desse título, não adianta ficar dando desculpa ou achar culpado. Não faltou empenho hoje, mas tenho certeza que vai ter mais ainda nos próximos jogos - disse antes de seguir:
- Encontrei o Jorge várias vezes no vestiário, vim ao lado dele no ônibus. A gente não conversou absolutamente nada... E também não tem nada para falar, não.
Antes da partida no Maracanã, o presidente Rodolfo Landim também foi interpelado sobre o assunto, mas não se estendeu na resposta ao "UOL".
- Isso aí você tem de perguntar a ele, mas ele fica - afirmou o mandatário.
Nas últimas semanas, a imprensa de Portugal tem noticiado o interesse do Benfica, de Portugal, em contratar o treinador. Jorge Jesus renovou o vínculo com o Fla há cerca de um mês, com o novo contrato válido até junho de 2021.

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