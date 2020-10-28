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futebol

Diretoria do Coritiba não pensa em efetivar Pachequinho

Auxiliar foi contratado no começo da semana, mas vai ficar apenas como integrante da comissão técnica...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 18:09

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 18:09
Crédito: Divulgação/Coritiba
Um dia após demitir Jorginho, a diretoria do Coritiba anunciou a contratação de Pachequinho. Querido dentro do clube, o profissional chegou para assumir uma vaga de auxiliar técnico fixo e vai comandar o time no sábado, diante do Atlético-GO.Apesar de assumir a responsabilidade de dirigir o Coxa, a diretoria não quer efetivar o treinador. A ideia é que não seria justo lhe atribuir essa função.
Com essa definição, Pachequinho vai ‘tapar buraco’ até a gerência encontrar algum comandante, mas a missão está cada vez mais complicada.
Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o Coritiba coleciona convites recusados e começa a ficar sem opção no mercado.
Campanha
Em 18 jogos disputados no Brasileirão, o Coritiba soma 16 pontos, com apenas 4 vitórias e 10 derrotas.

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