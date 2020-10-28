Diretoria do Coritiba não pensa em efetivar Pachequinho

Um dia após demitir Jorginho, a diretoria do Coritiba anunciou a contratação de Pachequinho. Querido dentro do clube, o profissional chegou para assumir uma vaga de auxiliar técnico fixo e vai comandar o time no sábado, diante do Atlético-GO.Apesar de assumir a responsabilidade de dirigir o Coxa, a diretoria não quer efetivar o treinador. A ideia é que não seria justo lhe atribuir essa função.
Com essa definição, Pachequinho vai ‘tapar buraco’ até a gerência encontrar algum comandante, mas a missão está cada vez mais complicada.
Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o Coritiba coleciona convites recusados e começa a ficar sem opção no mercado.
Campanha
Em 18 jogos disputados no Brasileirão, o Coritiba soma 16 pontos, com apenas 4 vitórias e 10 derrotas.